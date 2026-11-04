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Самый популярный кей-кар Японии примерил стильный обвес от Mugen

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Mugen доработал самый популярный кей-кар Японии: новые диски, выхлоп и усилитель кузова

Самый популярный кей-кар Японии примерил стильный обвес от Mugen

Honda N-BOX получил очередную порцию тюнинговых деталей от заводского подразделения Mugen. К уже представленному аэродинамическому комплекту добавились спортивная выхлопная система, новые колесные диски и усилитель кузова.

N-BOX является самым популярным кей-каром Японии. Согласно официальной статистике, за прошлый год в «Стране восходящего солнца» было реализовано более 200 тысяч таких машин, что более чем на 35 тысяч единиц больше, чем у ближайшего преследователя (Suzuki Spacia).

Обновленная версия этой модели была представлена на родном для нее рынке в июле, а теперь придворное «хондовское» тюнинг-ателье Mugen добавило автомобилю стиля особым аэродинамическим комплектом, который призван подчеркнуть его спортивный характер. Причем сделать это удалось благодаря всего нескольким новым компонентам.

Самый популярный кей-кар Японии примерил стильный обвес от Mugen

Базовый аэродинамический комплект включает декоративную накладку на решетку радиатора с эмблемой Mugen. Она предлагается с логотипом белого, красного или золотого цвета. В набор также входят нижний спойлер переднего бампера, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на верхней части двери багажника. Все элементы выполнены в глянцево-черном цвете, благодаря чему автомобиль выглядит ниже и агрессивнее.

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Главной новинкой стала спортивная выхлопная система из нержавеющей стали. Она получила два центрально расположенных патрубка. По задумке разработчиков, новая конструкция должна обеспечить более глубокий звук выхлопа и сделать корму N-BOX выразительнее.

Самый популярный кей-кар Японии примерил стильный обвес от Mugen

Для исполнения N-BOX Custom Mugen также предлагает 15-дюймовые семиспицевые легкосплавные диски MDY. Еще одна доступная доработка – распорка Performance Damper, предназначенная для повышения жесткости кузова и улучшения управляемости. Она должна сделать реакции автомобиля на действия водителя более собранными.

Стоимость компонентов в Японии распределилась следующим образом. Полный аэродинамический обвес оценивается в 250 тысяч 800 иен (примерно 130 тысяч российских рублей), комплект 15-дюймовых дисков MDY – в 127 тысяч 600 иен (около 66 тысяч российских рублей).

За Performance Damper придется заплатить 71 тысячу 600 иен (порядка 37 тысяч российских рублей), а новая спортивная выхлопная система обойдется покупателям в 242 тысячи иен (примерно 125 тысяч российских рублей по текущему курсу валют).

Техническая сторона доработанного визуально Honda N-BOX осталась прежней по причине ограничений на рабочий объем и максимальную мощность моторов в этом сегменте.

Обновленная версия этого кей-кара, напомним, предлагается в Японии с 660-кубовым бензиновым мотором, доступным как в атмосферной, так и в турбированной версиях мощностью 58 и 64 лошадиные силы соответственно. Пару ему составляет вариатор, а привод можно выбирать между передним или полным.

Ранее Дейли-Мотор сообщал о планах Honda провести рестайлинг другого очень популярного на японском рынке автомобиля компании – компактвэна Freed.

Фото:Mugen

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