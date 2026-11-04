Самый популярный кей-кар Японии примерил стильный обвес от Mugen

Honda N-BOX получил очередную порцию тюнинговых деталей от заводского подразделения Mugen. К уже представленному аэродинамическому комплекту добавились спортивная выхлопная система, новые колесные диски и усилитель кузова.

N-BOX является самым популярным кей-каром Японии. Согласно официальной статистике, за прошлый год в «Стране восходящего солнца» было реализовано более 200 тысяч таких машин, что более чем на 35 тысяч единиц больше, чем у ближайшего преследователя (Suzuki Spacia).

Обновленная версия этой модели была представлена на родном для нее рынке в июле, а теперь придворное «хондовское» тюнинг-ателье Mugen добавило автомобилю стиля особым аэродинамическим комплектом, который призван подчеркнуть его спортивный характер. Причем сделать это удалось благодаря всего нескольким новым компонентам.

Базовый аэродинамический комплект включает декоративную накладку на решетку радиатора с эмблемой Mugen. Она предлагается с логотипом белого, красного или золотого цвета. В набор также входят нижний спойлер переднего бампера, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на верхней части двери багажника. Все элементы выполнены в глянцево-черном цвете, благодаря чему автомобиль выглядит ниже и агрессивнее.

Главной новинкой стала спортивная выхлопная система из нержавеющей стали. Она получила два центрально расположенных патрубка. По задумке разработчиков, новая конструкция должна обеспечить более глубокий звук выхлопа и сделать корму N-BOX выразительнее.

Для исполнения N-BOX Custom Mugen также предлагает 15-дюймовые семиспицевые легкосплавные диски MDY. Еще одна доступная доработка – распорка Performance Damper, предназначенная для повышения жесткости кузова и улучшения управляемости. Она должна сделать реакции автомобиля на действия водителя более собранными.

Стоимость компонентов в Японии распределилась следующим образом. Полный аэродинамический обвес оценивается в 250 тысяч 800 иен (примерно 130 тысяч российских рублей), комплект 15-дюймовых дисков MDY – в 127 тысяч 600 иен (около 66 тысяч российских рублей).

За Performance Damper придется заплатить 71 тысячу 600 иен (порядка 37 тысяч российских рублей), а новая спортивная выхлопная система обойдется покупателям в 242 тысячи иен (примерно 125 тысяч российских рублей по текущему курсу валют).

Техническая сторона доработанного визуально Honda N-BOX осталась прежней по причине ограничений на рабочий объем и максимальную мощность моторов в этом сегменте.

Обновленная версия этого кей-кара, напомним, предлагается в Японии с 660-кубовым бензиновым мотором, доступным как в атмосферной, так и в турбированной версиях мощностью 58 и 64 лошадиные силы соответственно. Пару ему составляет вариатор, а привод можно выбирать между передним или полным.

Ранее Дейли-Мотор сообщал о планах Honda провести рестайлинг другого очень популярного на японском рынке автомобиля компании – компактвэна Freed.