5 автомобилей, способных без капитального ремонта проехать более 800 тысяч километров

Фото: Toyota

Некоторые автомобили способны служить десятилетиями и преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта. Крупный европейский портал «Avto-magazin.metropolitan» составил список из пяти моделей, которые заслужили репутацию одних из самых надежных в истории.

Toyota Land Cruiser

Первое место в списке занимает Toyota Land Cruiser. Легендарный японский внедорожник давно считается эталоном надежности и выносливости.

Автомобиль известен не только выдающейся проходимостью, но и способностью без серьезных поломок эксплуатироваться в самых тяжелых условиях на протяжении многих лет. Именно поэтому Land Cruiser регулярно появляется в рейтингах самых долговечных машин мира.

Mercedes-Benz W124

Вторым оказался Mercedes-Benz W124. Многие поклонники марки считают именно эту модель вершиной инженерной школы Mercedes-Benz. Благодаря прочной конструкции, высокому качеству сборки и надежным двигателям многие экземпляры W124 до сих пор продолжают эксплуатироваться с пробегом значительно более 800 тысяч километров.

Toyota Corolla

Третью строчку занимает Toyota Corolla. Компактный японский седан уже несколько десятилетий считается одним из самых надежных массовых автомобилей.

Авторы рейтинга отмечают, что независимо от поколения Corolla заслужила репутацию машины, способной без серьезных проблем прослужить своему владельцу долгие годы. При своевременном обслуживании многие экземпляры демонстрируют впечатляющий ресурс основных агрегатов.

Mercedes-Benz W123

На четвертом месте расположился еще один представитель Mercedes-Benz – W123. Эта модель давно стала символом долговечности немецкого автопрома. Одной из причин ее надежности называют простую конструкцию и минимальное количество сложной электроники, благодаря чему вероятность дорогостоящих неисправностей значительно ниже по сравнению с современными автомобилями. Многие W123 продолжают ездить с пробегом более 800 тысяч километров.

Volvo 240

Замыкает пятерку Volvo 240. Классический шведский седан с угловатым кузовом давно приобрел статус практически «неубиваемого» автомобиля.

Volvo настолько уверена в долговечности своих классических моделей, что даже создала специальный интернет-проект, посвященный автомобилям с рекордными пробегами. Среди них немало экземпляров серии 200, преодолевших отметку в 800 тысяч километров и значительно больше.

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Недавно другим не менее известным изданием был опубликован список из четырех кроссоверов (внедорожников), которые способны прослужить не менее 15 лет. Примечательно, но место Toyota Land Cruiser в нем занял его премиальный родственник Lexus GX.