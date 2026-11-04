Рамный пикап Honda на базе Mitsubishi L200 показали на неофициальных изображениях

Honda может выпустить собственный рамный пикап на базе Mitsubishi L200. Совместный проект двух японских компаний, предположительно, будет ориентирован на рынки стран АСЕАН. Независимые дизайнеры уже представили свое видение будущей модели.

По предварительной информации, новинка станет результатом сотрудничества Honda и Mitsubishi и будет представлять собой вариант L200 (на некоторых рынках известного как Triton) с измененным оформлением. Выход автомобиля ожидается ближе к 2028 году. Речь идет о классическом бейдж-инжиниринге, хотя Honda, судя по появившимся недавно в сети неофициальным изображениям, может пойти дальше простой замены эмблем и решетки радиатора.

Автор рендеров (цифровой художник Эндрю Гюрреро) полагает, что большая часть кузовных панелей в новом пикапе Honda останется общей с Mitsubishi L200. Основные изменения затронут навесные элементы, которые можно заменить без серьезной переделки конструкции.

Наибольшие отличия ожидаются спереди. Вместо характерной для L200 раздельной оптики дизайнер использовал узкие фары, обрамляющие крупную решетку радиатора. Световые блоки смещены вперед, чтобы сохранить правильные пропорции передней части. В нижней части бампера появилась имитация защитной накладки, которая добавляет облику брутальности.

Колесные арки получили дополнительные расширители. Их оформление получилось менее массивным, чем у Mitsubishi Triton Athlete. Угловатые элементы в верхней части арок напоминают решения, применяемые на Honda Passport TrailSport.

Корма выполнена в более лаконичном стиле. Задние фонари получили красные и прозрачные секции, а по центру двери багажника разместилась крупная эмблема Honda в виде буквы H. Венчают образ машины серебристо-черные 18-дюймовые колесные диски с семиспицевым дизайном.

Техническая часть будущего пикапа пока находится под завесой тайны. Получит ли он дизельный двигатель Mitsubishi 4N16 с турбонаддувом и изменяемой геометрией турбины – неизвестно, но такой вариант развития событий выглядит наиболее логичным, учитывая формат сотрудничества двух компаний и попытки сэкономить на этом проекте.

Поскольку разработкой платформы и основных агрегатов, предположительно, займется Mitsubishi, характеристики будущей Honda будут во многом зависеть от обновлений L200.

Между тем, параллельно инженеры Honda сейчас работают над другим гораздо более важным для компании проектом – новым поколением компакта Fit, который может дебютировать через несколько лет и получить мощную гибридную силовую установку.