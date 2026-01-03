Не менял «масло» в коробке 1,6 миллиона км: владелец Toyota Tacoma похвастался надежностью своего пикапа

О надежности Toyota ходят легенды, но в последние годы компания сталкивается с серьезными проблемами в этой области, борясь с последствиями многочисленных судебных исков и вынужденных отзывных кампаний. Но, как показывают некоторые сообщения владельцев, все не так плохо, как может показаться из актуальной статистики по поломкам.

В США в клуб 1000000 миль (1,6-миллиона км) недавно был включен пикап Toyota Tacoma 2018 года выпуска. Его владелец Стив Мор из США подтвердил этот пробег официально и рассказал о том, что случилось за этот колоссальный километраж с его автомобилем.

Машина выехала с автосалона в январе 2018 года и была укомплектована скромным 2,7-литровым 4-цилиндровым дизельным двигателем, состыкованным с 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Спустя восемь лет и 1,6-миллиона накатанных километров этот мотор и трансмиссия по-прежнему находится под капотом автомобиля. И, что самое интересное, в коробке передач все еще плещется залитая с завода трансмиссионная жидкость!

АКПП ни разу не обслуживалась. Сохранить ее в исправном состоянии по словам автовладельца удалось благодаря тому, что с начала эксплуатации он использовал для нее исключительно ручной режим переключений. В итоге на шестой передачи за эти годы он проехал всего около 300 км, сэкономив для коробки сотни тысяч лишних переключений.

Что сломалось?

По словам обладателя Tacoma с пробегом 1,6-миллиона км, за все время в машине один раз менялся генератор (835 тысяч км). Дроссельную заслонку пришлось заменить, когда на одометре была цифра 580 тысяч км, а на 650 тысяч км замене подвергся приводной ремень.

На 750 тысяч км вышла из строя прокладка крышки клапанов, а опоры двигателя и трещины на выпускном коллекторе обнаружились на пробеге 986 тысяч км. Масло в моторе все время менялось каждые 10 тысяч км.

Рабочая лошадка

Владелец «Такомы» работает доставщиком и ежедневно находится в дороге, перевозя от 450 до 680 кг груза из Бейкерсфилда в офисы в Лос-Анджелес (США). Он утверждает, что двигатель его машины по-прежнему обладает той же тягой, что и на малых пробегах, а также не расходует масло.