Семь автомобилей, у которых не было привычной решетки радиатора

Сегодня решетка радиатора стала частью фирменного стиля многих автопроизводителей. Но так было не всегда: некоторые модели обходились без привычной решетки, даже если двигатель находился спереди. В одних случаях воздух поступал через отверстия в бампере, в других инженеры использовали совсем иную компоновку системы охлаждения.

В первые десятилетия автомобилестроения конструкция передней части машины во многом зависела от расположения радиатора. Позднее решетка стала не только техническим элементом, но и важной частью внешности автомобиля. Со временем ее форма превратилась в один из способов сделать модели разных марок узнаваемыми.

Голландский портал Autoweek назвал семь автомобилей, которые обходились без решетки радиатора, когда это еще не было мейнстримом.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat третьего поколения, представленный в 1988 году, получил гладкую переднюю часть без привычной решетки радиатора. Воздух для охлаждения поступал через область эмблемы Volkswagen и отверстия под передним бампером. Такой подход отличал модель от большинства автомобилей того времени, хотя бренд использовал закрытую переднюю часть для некоторых своих машин и раньше.

Citroen DS

Citroen DS дебютировал в 1955 году. В отличие от предшественника Traction Avant с крупной решеткой, новинка получила почти гладкую переднюю часть с узкой щелью между капотом и бампером. Обтекаемый кузов стал одной из самых заметных особенностей этой модели.

Rover SD1

Британский Rover SD1, появившийся в 1976 году, также обходился без традиционной решетки радиатора. Его стремительный силуэт напоминал спортивные автомобили, включая Ferrari Daytona, которую считают одним из источников вдохновения для дизайнеров Rover. На фоне Jaguar XJ, выпускавшегося в рамках той же корпоративной группы, SD1 выглядел куда интереснее.

Renault 40 CV Torpedo

У Renault 40 CV Torpedo 1922 года передняя часть была закрытой по другой причине. Радиатор располагался за двигателем, ближе к моторному щиту, а вентиляционные прорези находились по бокам капота. Поэтому привычная решетка в передней части кузова ему попросту не требовалась.

Tatra 11

Tatra 11 1923 года тоже не имела радиаторной решетки, хотя двигатель у нее располагался спереди. Это отличало модель от многих других автомобилей с передним мотором. Закрытая передняя часть встречалась и на машинах с задним расположением двигателя, включая ранние Volkswagen, но в случае Tatra причина была связана с иной конструкцией силового агрегата.

Opel GT

Спортивный Opel GT 1968 года получил обтекаемый кузов без привычной решетки радиатора. При создании модели дизайнеры ориентировались на американские спортивные автомобили, в том числе Chevrolet Corvette. В результате передняя часть купе выглядела гладкой и лаконичной.

Mercury Sable

Наконец, Mercury Sable 1986 года выделялся световой полосой между фарами вместо традиционной решетки. Похожее решение применили и на его близком родственнике Ford Taurus, хотя у последнего не было такого светового элемента.