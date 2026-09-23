Новый российский кроссовер Lada Azimut выходит на финишную прямую: все, что о нем известно

Кроссовер Lada Azimut 2026

Кроссовер Lada Azimut максимально приблизился к официальному запуску. Первый современный российский SUV должен встать на конвейер уже на днях. Мы собрали всю имеющуюся на сегодняшний день информацию об этом проекте перед его полноценным рыночным дебютом.

Еще год назад Lada Azimut существовала в статусе выставочного прототипа, а теперь до официального запуска производства остаются считанные дни. 25 сентября 2026 года «АвтоВАЗ» должен дать старт серийному выпуску кроссовера на главном конвейере в Тольятти, что накануне подтвердил глава российского автопроизводителя Максим Соколов.

За прошедший год проект заметно изменился: силовые агрегаты прошли дополнительную модернизацию, автомобиль завершил большую часть сертификационных испытаний, а завод подготовил производство кузовов, деталей интерьера, светотехники, бамперов и панорамных крыш.

Одним из самых важных пунктов в модели Lada Azimut, разумеется, являются ее размеры. Длина автомобиля с безальтернативными пятью посадочными местами внутри составит 4416 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1607 мм. Колесная база достигнет 2675 мм, а дорожный просвет – 208 мм. Таким образом, машина окажется по габаритам близка к бестселлерам российского рынка Haval Jolion и Belgee X50, а также другим представителям этого класса компактных SUV.

В основу кроссовера ляжет платформа B/C, которая ранее использовалась инженерами «АвтоВАЗа» при создании семейства Lada Vesta, что, фактически, сделает машину исконно отечественной разработкой. Впрочем, без иностранных компонентов все же не обойдется. Правда, подтвержденной официально информации о том, что конкретно «вазовцы» будут закупать для «Азимута» у зарубежных поставщиков, пока нет.

Зато есть полноценная информация о двигателях. На премьере 2025 года заявлялись атмосферные моторы 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно.

В 2026 году «АвтоВАЗ» раскрыл техническую начинку модернизированных двигателей. Оба агрегата получили 37 новых или модернизированных унифицированных деталей. Изменения коснулись головок блока цилиндров, распределительных валов, клапанов, впуска, топливной аппаратуры, масляной системы, охлаждения и отдельных элементов привода ГРМ.

Базовый 1,6-литровый двигатель приобрел систему изменения фаз газораспределения на впуске. Ранее подобная технология использовалась только на 1,8-литровом агрегате.

Для 1,6-литрового двигателя применяется облегченный коленчатый вал с четырьмя противовесами. У 1,8-литрового сохранен коленвал с восемью противовесами, но его конструкция также была переработана. Оба двигателя получили одинаковые шатуны длиной 128 мм.

Изменена система охлаждения камеры сгорания, появились новые форсунки охлаждения поршней, переработаны топливная рампа и трубки. Новый масляный насос имеет производительность примерно на 20–25% выше прежней. Впуск перенесли в более холодную зону моторного отсека.

По расчетам «АвтоВАЗа», расход топлива у 1,6-литрового агрегата должен снизиться примерно на 6%, у 1,8-литрового – примерно на 3%.

В итоге характеристики моторов для кроссовера могут выглядеть следующим образом:

– 1,6 л – 120 л.с. и 154 Нм;

– 1,8 л – 135 л.с. и 175 Нм.

Что касается коробок передач, то на первом этапе Azimut получит две трансмиссии.

Для 1,6-литрового мотора предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка. Это агрегат WLY, который уже используется на некоторых моделях Lada. Однако для Azimut его пришлось дополнительно проверять из-за большей массы автомобиля.

Во время стендовых испытаний коробку подвергали нагрузкам, эквивалентным примерно 190 тысячам километров пробега. Испытания проходили также при низких температурах до –40…–45 градусов. Главная пара получила передаточное отношение 4,3, что отличается от настроек коробки на более легких моделях.

Второй вариант – вариатор в сочетании с 1,8-литровым двигателем. Эта комбинация также проходит дополнительную адаптацию под более тяжелый кроссовер.

Кроме того, «АвтоВАЗ» подтвердил планы создать автомобиль с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью около 150 л.с. и классической гидромеханической автоматической коробкой передач. Силовой агрегат будет поставляться партнером (вероятно, китайским). При благоприятном развитии проекта выпуск такой версии намечается на 2027 год.

Отдельно рассматривается вариант с запуском гибридной версии машины. «АвтоВАЗ» подтвердил, что такая силовая установка находится в работе, но конкретные характеристики пока не называются.

Что касается шасси, то оно будет представлять собой стандартный набор для современного кроссовера. Спереди задействуют независимую подвеску типа McPherson. Задняя конструкция получит полузависимый принцип. Клиренс должен оказаться на уровне 208 мм, чего, по мнению «АвтоВАЗа», будет достаточно для современных российских дорожных реалий.

Насколько вся эта информация подтвердится, узнаем уже совсем скоро. До старта массового выпуска Lada Azimut остаются всего пару дней, а продажи машины стартуют до конца года.

Вот только машины вряд ли смогут получить все желающие. На первых порах тираж кроссовера составит всего несколько тысяч единиц. Впрочем, с 2027 года «АвтоВАЗ» выпуск этой модели будет постепенно разгоняться. «АвтоВАЗ» собирается собрать по его итогам порядка 20 тысяч таких «паркетников».

Порядок цен на автомобиль, вероятно, станет известен в ближайшие месяцы, но сейчас инсайдеры называют в качестве ориентиров стоимостную вилку от 2 до 2,5 млн рублей.