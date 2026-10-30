Mitsubishi L200/Triton обновится в 2028 году в стиле нового Pajero

Компания Mitsubishi может провести крупную модернизацию своего рамного пикапа Triton, также известного на некоторых рынках под именем L200. Ожидается, что обновленный «утилитарник» появится в 2028 году и получит переработанную переднюю часть в стиле нового Pajero, более современный интерьер и усовершенствованные силовые агрегаты.

Модель Triton появилась на свет в конце 70-х, когда Mitsubishi представила в Японии компактный пикап Forte, а на экспортных рынках переименовала его в L200. Позднее машина приобрела еще одно название – Strada. За несколько десятилетий грузовичок превратился в глобальную модель, которая в середине 2023 года перешла в шестое по счету поколение.

Ожидаемая модернизация 2028 года должна прийтись примерно на середину жизненного цикла актуального поколения пикапа. По прогнозам инсайдеров, машина сохранит основную конструкцию кабины, дверей и грузовой платформы, сосредоточившись на обновлении внешности, оснащения и ездовых характеристик.

Главным источником дизайнерского вдохновения может стать новый Pajero, мировая премьера которого состоялась в начале сентября. Оба автомобиля используют общую базовую рамную архитектуру. В новом внедорожнике она получила усиление жесткости, а также специальные настройки подвески, нацеленные на улучшение проходимости и комфорта на асфальте.

Неофициальный цифровой рендер обновленного пикапа Mitsubishi L200/Triton (2028)

Если верить первым рендерам нового L200/Triton (один из них представлен выше), пикап может получить более выразительные фары с Т-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Решетка радиатора станет крупнее, а нижняя часть передка получит более массивное оформление.

Пикап должен сохранить прежнюю форму грузовой платформы и боковины кузова, а сзади если и измениться, то не столь существенно, как спереди (максимум, на что можно рассчитывать, это на новую графику фонарей и обновленный декор задней двери).

Более заметная модернизация может затронуть салон. Возрожденный Pajero приобрел объединенный блок с двумя дисплеями диагональю 14,3 дюйма, а также мультиметр, отображающий высоту над уровнем моря, направление движения и угол наклона автомобиля. Часть этих решений может перекочевать в Triton.

Не исключены изменения в силовой установке. Сейчас японский Triton оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 470 Нм, тогда как его технический брат Pajero получил дизель аналогичного объема, но с увеличенным моментом на 10 Нм. Ожидается, что обновленный пикап переймет отдельные технические решения этого агрегата и трансмиссии, в том числе оптимизацию их управления.

Некоторые СМИ утверждают, что обновленный L200/Triton пойдет по пути электрификации, как недавно это сделал его конкурент Toyota Hilux, но никакой конкретики на этот счет пока нет.

Недавно мы рассказывали о том, каким может оказаться новый 3-дверный Mitsubishi Pajero, если ему доведется вновь появиться в продаже.