Toyota Hilux изменили до неузнаваемости: пикап получил дизайн американских грузовиков из 1970-х

В прошлом году Toyota сменила поколение пикапа Hilux, существенно изменив его дизайн и оснащение, но независимые тюнеры еще полностью не переключились на эту генерацию, продолжая экспериментировать с ее предшественницей. И порой у них получаются крайне необычные проекты.

Японская компания Axel Auto разработала комплект Brody Face Kit для Toyota Hilux поколения GUN125, полностью меняющий внешность передней части пикапа. Благодаря особой головной светотехнике, массивной решетке радиатора и хромированному бамперу автомобиль приобретает облик американских грузовиков 1970-х годов.

Главная особенность обвеса – новая передняя часть с четырьмя квадратными фарами. Для установки комплекта предусмотрены специальный капот, измененные передние крылья и хромированный передний бампер, конструкция которых в том числе служит снижению массы. В совокупности все эти детали формируют для Hilux неузнаваемый внешний облик, с которым в городском потоке его легко можно спутать с классическим американским пикапом.

Впрочем, понять, что речь идет о Toyota, можно будет по соответствующей эмблеме, размещенной по центру решетки радиатора. Но доработки не ограничиваются только передней частью кузова. Тюнеры предлагают для Hilux боковой глушитель с двумя выхлопными трубами диаметром 100 мм. Он соответствует требованиям для эксплуатации на дорогах общего пользования и может быть выполнен с отделкой под титан.

Боковые и задние металлические элементы поставляет тайский бренд Offroad X, известный внедорожными аксессуарами. Из его деталей выполнен и задний бампер, который венчает измененный образ пикапа.

В техническую сторону пикапа разработчики нового боди-кита решили не вмешиваться, поэтому основным двигателем для этой модели остается заводской 2,4-литровый турбодизельный мотор 2GD-FTV.

Для того, чтобы аналогичным образом «принарядить» свой Toyota Hilux, тюнеры из Японии предлагают обращаться к ним напрямую без предварительной записи. Правда цена комплекта доработок не раскрывается. Обсуждать ее с заказчиками японское ателье будет в зависимости от выбранных им опций.

Тем временем, в японских СМИ ходят слухи, что Toyota может выпустить водородный Hilux нового поколения. Недавно в интернете появились его первые рендеры.