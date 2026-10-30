Японцам советуют не пугаться цены нового Mitsubishi Pajero: за семь лет он может потерять лишь 60% стоимости

Mitsubishi представила новый Pajero для японского рынка, и его стоимость оказалась заметно выше, чем у предшественника. Цены варьируются от 6,19 до 7,95 млн иен (примерно от 3,2 млн до 4,1 млн рублей при пересчете на российскую валюту), однако японское издание Best Car призывает потенциальных покупателей не спешить с выводами: внедорожник, по прогнозам, будет медленно терять в цене даже после нескольких лет эксплуатации.

По статистике, многие автомобили через пять лет сохраняют около 40–50% первоначальной стоимости. Для нового Pajero прогнозируется показатель на уровне 60%. Это близко к результату пикапа Mitsubishi Triton, остаточная стоимость которого после пяти лет эксплуатации оценивается примерно в 63%.

Напомним, новый Mitsubishi Pajero был официально представлен в начале сентября. Машина, главным конкурентом которой считается бестселлер Toyota Land Cruiser, сильно изменилась в сравнении с предшественницей.

Длина нового Pajero составила 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1910 мм. Колесная база достигла 2870 мм. По сравнению с предшествующим Pajero Sport внедорожник стал длиннее на 95 мм, шире на 110 мм и выше на 75 мм. Расстояние между осями увеличилось на 70 мм.

Для сравнения, габариты Toyota Land Cruiser Prado составляют 4990×1980×1935 мм, а Ford Everest – 4940×1923×1841 мм. Таким образом, по длине новый Mitsubishi немного уступил обоим конкурентам, но по высоте расположился ровно между ними.

Изменения затронули и геометрию кузова. Передняя и задняя колея расширены до 1630 мм, дорожный просвет составляет 230 мм. Угол въезда увеличился до 30,4 градуса, а угол съезда – до 25,8 градуса. Угол перелома, напротив, немного уменьшился: с 23,1 до 22,6 градуса.

В салоне предусмотрели семь посадочных мест и три ряда сидений. Перед водителем разместили два дисплея диагональю 14,6 дюйма: цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы. В зависимости от комплектации внедорожник также получит систему кругового обзора с фронтальной камерой, аудиосистему Yamaha с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль и вентиляцию сидений.

Единственным заявленным вариантом двигателя для внедорожника стал 2,4-литровый турбодизель, который ставится на соплатформенный пикап Triton/L200. Его мощность составляет 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Ассистировать ему предстоит классическому 8-скоростному «автомату».

Привод, в зависимости от страны сбыта, будет разный. К примеру, в Таиланде базовая комплектация внедорожника получит заднеприводное исполнение, тогда как в Японии все варианты автомобиля будут исключительно полноприводными.

Накануне стало известно, что, несмотря на высокую цену, интерес к новому Mitsubishi Pajero на родине оказался высок. Еще до начала официальных продаж (они стартуют в Японии только 17 декабря) модель собрала свыше 5 тысяч 500 заказов.