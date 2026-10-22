Редкий снегоболотоход Lada Niva Marsh продают в Германии по цене новой Vesta

Lada Niva Marsh. Фото: Mobile.de

Редкие автомобили Lada, выпускавшиеся небольшими тиражами, бывает сложно отыскать на российском рынке. Тем интереснее, что порой такие экземпляры «всплывают» за пределами нашей страны, особенно в Европе. В Германии появился в продаже редкий снегоболотоход ВАЗ-1922 «Марш», созданный на базе Lada Niva. За весь период производства таких машин сошло с конвейера от 800 до 1000 экземпляров, а вариантов с маленьким пробегом и в хорошем состоянии найти практически невозможно.

Специализированная машина предназначена для передвижения по болотам, снегу и участкам, где обычные внедорожники сталкиваются с серьезными трудностями. За экземпляр 2002 года выпуска просят сумму, сопоставимую с ценой новой Lada Vesta.

ВАЗ-1922 «Марш» представляет собой специальную разработку на базе агрегатов «Нивы», адаптированную для эксплуатации на слабонесущих грунтах. Главная особенность машины – крупные шины низкого давления, которые помогают распределять нагрузку и повышают проходимость по снегу, болотистой местности и другим сложным покрытиям.

Lada Niva Marsh. Фото: Mobile.de

Выставленный на продажу автомобиль окрашен в фиолетовый цвет. Его двигатель развивает 79 л.с., а в документах транспортное средство зарегистрировано в специализированной категории (судя по прикрепленному к объявлению документу, это было сделано не в Германии, а в Латвии).

Продавец утверждает, что машина прошла профессиональную реставрацию и находится в состоянии, близком к новому, а ее пробег равен всего 999 километрам.

Lada Niva Marsh. Фото: Mobile.de

По словам владельца, снегоболотоход регулярно обслуживали и бережно эксплуатировали. Внешнее состояние и техническая часть оцениваются как отличные. Среди возможных вариантов использования такой необычной машины продавец называет поездки по бездорожью, охоту, экспедиции или даже коллекционирование.

Согласно информации, заявленной в объявлении на европейском классифайде Mobile.de, стоимость конкретно этого экземпляра Lada Niva Marsh составляет 19 тысяч 999 евро. При пересчете на российскую валюту по текущему курсу это примерно 1 миллион 840 тысяч рублей. Машина выставлена на стоянке дилера в немецком городке Шютторф.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о других интересных проектах на базе Lada Niva, которые сейчас предлагаются к продаже в «Старом Свете». Среди них хардкорный вариант этого внедорожника, созданный для тяжелого бездорожья, а также машина, переделанная в снегоуборщик.