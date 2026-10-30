Обновленный Genesis G90 заметили на тестах: новые фары и гибридная силовая установка

Genesis продолжает испытания обновленного G90 в Южной Корее. Тестовый седан в очередной раз был замечен в камуфляжной пленке, которая скрывает отдельные элементы кузова, но уже позволяет рассмотреть основные изменения внешности. Судя по шпионским снимкам, флагман сохранит прежние пропорции, однако получит переработанные переднюю и заднюю части, новые технологии в салоне и, возможно, гибридную силовую установку.

История Genesis G90 началась в 2015 году, когда Hyundai представила свой новый премиальный бренд Genesis и его флагманский седан EQ900. На международных рынках модель получила название G90. В 2018 году автомобиль прошел масштабное обновление, а в 2021-м дебютировало второе поколение, уже изначально разработанное под маркой Genesis.

В 2022 году седан получил удлиненную модификацию G90 Long Wheelbase, а сейчас готовится к полноценному рестайлингу на фоне плавного падения продаж.

Как видно по сделанным очевидцами в Южной Корее фото, длинный силуэт и общие пропорции кузова обновленного G90 останутся близкими к нынешней модели. Основные перемены сосредоточатся в оформлении светотехники и бамперов.

Фирменные двухрядные передние фары станут еще тоньше и длиннее. Световые элементы протянутся вдоль края капота к боковым частям кузова, благодаря чему передняя часть седана будет выглядеть более вытянутой и обтекаемой.

Серьезнее поменяется нижняя часть бампера. По бокам появятся крупные воздухозаборники, а центральная нижняя решетка станет заметно больше.

Ранее на шпионских фотографиях салона 4-дверки были замечены три круглых приборных элемента с металлическими рамками. Для мультимедийной системы ожидается программная платформа Connect W, разработанная специально для Genesis.

Еще одним потенциальным новшеством реформенного G90 должна стать система автономного вождения третьего уровня Highway Driving Pilot (HDP). В моторную гамму также может войти 2,5-литровая турбогибридная установка, ранее представленная в модели GV80.

Ожидается, что премьера обновленного Genesis G90 состоится в первой половине следующего года.

Между тем, этим летом стало известно, что Hyundai готовит особый Genesis GV70 EREV, который будет иметь запас хода свыше 1000 км, а его продажи стартуют уже в 2027 году.