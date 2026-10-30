Новый Nissan GT-R может получить гибридную установку мощностью до 1000 л.с.

Неофициальный цифровой рендер нового Nissan GT-R

Nissan продолжает работу над новым поколением GT-R, которое может стать гибридным суперкаром с отдачей до 1000 л.с. Вместо полностью электрической силовой установки японский производитель, вероятно, выберет сочетание бензинового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. Конкретные планы относительно будущей модели могут быть объявлены уже через несколько лет, а выход серийного автомобиля намечен на конец десятилетия.

История GT-R началась в 1969 году с появления Nissan Skyline 2000GT-R. Модель создавалась с прицелом на автоспорт и быстро стала одним из наиболее известных японских спортивных автомобилей. В 2007 году Nissan представил GT-R поколения R35, который впервые получил самостоятельное название без приставки Skyline. За последующие годы R35 неоднократно модернизировали, но в августе 2025 года его производство завершилось после примерно 18 лет на конвейере.

Теперь поклонники Nissan ждут возвращения модели. В апреле 2026 года генеральный директор компании Иван Эспиноса подтвердил зарубежным журналистам, что разработка следующего GT-R уже ведется, но самым главным вопросом остается выбор силовой установки для этой модели.

Ранее предполагалось, что преемник R35 станет полностью электрическим. Считалось, что Nissan намекнул на это своим концептом Hyperforce, представленным на шоу Japan Mobility Show в 2023 году. Этот высокопроизводительный электрокар выдавал примерно 1000 кВт или около 1360 лошадиных сил. Однако серийный GT-R, судя по последующим заявлениям представителей компании, может оказаться другим.

Одним из основных вариантов рассматривается гибридная схема с V6 и двумя турбокомпрессорами. Представитель североамериканского подразделения Nissan также упоминал возможность использования блока цилиндров двигателя VR38DETT объемом 3,8 литра, который устанавливался на R35.

Не исключено и появление подключаемой гибридной версии (PHEV) с возможностью зарядки от внешнего источника. Но такая схема потребует более емкой батареи, что может привести к увеличению массы автомобиля, что негативным образом скажется на динамике и управляемости суперкара, для которого специально разрабатывают гоночное шасси.

Инсайдеры из Японии полагают, что стандартный GT-R нового поколения будет развивать 800–900 л.с., а будущая модификация NISMO – около 1000 л.с. Для сравнения, стандартная версия последнего R35 выдавала 570 л.с., а GT-R NISMO – 600 л.с. У новой машины точно будет система полного привода с электронным управлением.

В дизайне могут сохраниться узнаваемые черты GT-R: широкие колесные арки, низкая передняя часть кузова и круглые сдвоенные задние фонари. Внешность автомобиля, вероятно, будет дополнена стилистическими решениями концепта Hyperforce образца трехлетней давности, но, вероятно, обоайдется без экстремальных футуристичных деталей.

Что касается сроков, представитель североамериканского офиса Nissan говорил о планах сделать конкретное объявление к 2028 году и вывести автомобиль на рынок к 2030-му.

Сколько будет стоить суперкар – неизвестно, но японские СМИ прогнозируют ему цену в пределах 22-25 миллионов иен (~11,3 – 13 млн рублей) за базовые версии, около 30 миллионов иен (~15,4 млн рублей) за «топовое» исполнение и 40 миллионов иен за вариант GT-R Nismo (~20,6 млн рублей).