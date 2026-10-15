Новый роскошный седан BYD, конкурент Rolls-Royce и Maybach, показали без камуфляжа

Китайский автогигант BYD готовится расширить линейку люксовых автомобилей новым крупным седаном под маркой Yangwang. Первые изображения замаскированного прототипа намекают, что новинка может составить конкуренцию европейским представительским моделям, а среди возможных технических «фишек» называют твердотельную батарею и сверхбыструю зарядку.

Как такой автомобиль будет выглядеть без камуфляжа, накануне показали независимые дизайнеры, с помощью компьютерной графики снявшие с прототипов такой 4-дверки маскировку.

Независимый рендер нового роскошного седана BYD

Судя по тому, что у них получилось, автомобиль получит высокий капот, удлиненный салон и большую колесную базу. Передняя часть по оформлению напоминает внедорожник Yangwang U8, а в конструкции фар просматриваются трехствольные светодиодные элементы и L-образные дневные ходовые огни.

Еще интереснее картина становится, если обратить внимание на конструкцию задних дверей. Скорее всего, они смогут открываться против хода движения, как в Rolls-Royce Phantom.

Удлиненное боковое остекление и большое окно за задней стойкой также указывают на то, что машина будет ориентирована в первую очередь на пассажиров второго ряда, а не только на водителя.

В верхней части лобового стекла прототипа был замечен датчик LiDAR. Предполагается, что седан может получить комплекс помощи водителю DiPilot 600. Кроме того, ходят слухи, что машина может получить новейшую твердотельную батарею, которую BYD собирался начать выпускать с 2027 года. Если это действительно так, то автомобиль будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 1000 кВт.

Сколько будет стоить такая 4-дверка, пока неизвестно. В Китае внедорожник Yangwang U8 стоит от 1,098 млн юаней (13,7 млн рублей), а суперкар U9 – от 1,68 млн юаней (13,3 млн рублей). Новый седан может занять еще более высокую позицию, а значит, почти наверняка будет оценен еще дороже.

Когда состоится премьера такого автомобиля на данный момент неизвестно, но судя по тому, что в ход пошли не только шпионские фото, но и официальные тизеры, ждать дебюта конкурента Rolls-Royce и Maybach осталось недолго.

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