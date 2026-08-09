Suzuki Jimny с дизайном «под Гелендваген» появился у российских дилеров

Фото: DAMD

Российский рынок пополнился необычной версией компактного внедорожника Suzuki Jimny, которую начали предлагать через каналы параллельного импорта. Автомобиль получил доработки японского ателье DAMD, превратившие его внешность в стилизацию под легендарный Mercedes-Benz G-Class.

Suzuki Jimny ведет свою историю с 1970 года, когда компания представила первый компактный внедорожник серии LJ. За несколько десятилетий модель стала одним из самых известных представителей небольшого класса автомобилей с рамной конструкцией и полным приводом. Нынешнее поколение Jimny дебютировало в 2018 году, а позже получило пятидверную версию, расширившую возможности модели для повседневного использования.

Сейчас Suzuki Jimny остается одним из самых узнаваемых компактных внедорожников на российском рынке. Несмотря на прекращение официальных продаж марки в России, модель продолжает поступать в страну благодаря параллельному импорту, причем покупателям доступны как трехдверные автомобили, так и новые пятидверные версии.

Фото: DAMD

А с недавних пор российским клиентам начали предлагать еще более необычный вариант Jimny – модификацию Little-G Advance, подготовленную японским тюнинг-ателье DAMD. Основным изменением стал внешний обвес, который заметно меняет восприятие компактного внедорожника.

За счет нового оформления передней части, другой решетки радиатора и декоративных элементов Suzuki Jimny получил черты, напоминающие Mercedes-Benz G-Class. При этом автомобиль сохраняет оригинальную конструкцию и техническую начинку, а изменения касаются в первую очередь дизайна.

Такие проекты давно являются одним из направлений работы DAMD. Японская компания специализируется на создании стилизованных комплектов для популярных моделей Suzuki, превращая их в автомобили с необычной внешностью и ретро-мотивами.

Техническая часть Jimny при этом остается прежней. Компактный внедорожник сохраняет рамную конструкцию, систему полного привода и характерные для модели качества – небольшой размер, высокую проходимость и простоту конструкции.

Фото: DAMD

Под капотом таких машин установлен стандартный для них 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил, состыкованный с классической 4-скоростной автоматической коробкой передач.

В России такие Jimny появились у нескольких продавцов автомобилей с Дальнего Востока. Согласно опубликованным объявлениям, стоимость внедорожников в исполнении Little-G Advance начинается примерно от 2 миллионов 250 тысяч рублей и достигает 2 миллионов 350 тысяч рублей.

Цена зависит от комплектации, года выпуска и набора дополнительного оборудования. Это не заводская версия Suzuki, а автомобили, доработанные с использованием компонентов стороннего производителя, цены на которые в самой Японии составляют около 594 тысячи иен (порядка 310 тысяч рублей по нынешнему курсу).