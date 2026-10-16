Toyota Fortuner нового поколения: внедорожник может получить дизайн в стиле Hilux

Независимый рендер нового поколения Toyota Fortuner (2027)

Toyota готовится сменить поколение внедорожника Fortuner, который хорошо известен в странах Юго-Восточной Азии, а до 2022 года продавался официально в том числе в России. Накануне о этом автомобиле выяснились свежие подробности, касающиеся не только его дизайна, но и технической части.

Актуальный Toyota Fortuner был представлен более 10 лет назад (в 2015-м). В 2020-м машина прошла через обновление, а сейчас все складывается так, что вскоре ей наконец-то предстоит пережить смену генерации.

Не так давно на дорогах общего пользования были замечены первые тестовые прототипы нового Fortuner. Сделанные снимки тех машин легли в основу свежих рендеров, раскрывающих завесу тайны на тему потенциальных изменений в дизайне этой модели.

Toyota Fortuner следующего поколения может сохранить знакомые пропорции кузова, но получить более выразительную внешность. Главные перемены, по предварительным прогнозам, затронут оформление передней и задней частей внедорожника.

Ожидается, что передняя часть Fortuner станет визуально ближе к пикапу Toyota Hilux. Автомобиль может получить более узкие светодиодные фары с обновленным рисунком дневных ходовых огней, крупную решетку радиатора с сетчатым рисунком и массивный бампер. В оформлении решетки также ожидается заметный логотип Toyota.

Силуэт кузова, двери и площадь остекления, судя по шпионским снимкам, могут остаться практически без изменений. Поэтому обновление, вероятно, затронет прежде всего отдельные элементы экстерьера, а не общие пропорции внедорожника.

Независимый рендер нового поколения Toyota Fortuner (2027)

Изменения ожидаются и сзади. По предварительным прогнозам, дверь багажника может получить тонкую светодиодную полосу на всю ширину кузова. По краям расположатся сегментированные фонари с графикой в форме бумеранга или перевернутой буквы «C».

В салоне Fortuner может появиться более современная цифровая архитектура. В зависимости от комплектации ожидаются дисплеи приборной панели и мультимедийной системы диагональю до 12,3 дюйма.

В моторной гамме, предположительно, сохранится 2,8-литровый дизель мощностью 204 л. с. и крутящим моментом 500 Нм. Также не исключается вероятность, что его дополнит 48-вольтовая система мягкого гибрида, которая должна помочь снизить расход топлива тяжелого рамного внедорожника.

Официальная премьера нового Toyota Fortuner может состояться до конца 2026 года. В продажу машина поступит в течение 2027 года. Почти наверняка ей предстоит быстро стать доступной на российском авторынке, но, разумеется, речь, как и сейчас, будет идти о неофициальных поставках и сильно завышенных из-за этого и нового утильсбора ценах.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о концептуальном внедорожном минивэне Toyota, который должен был стать конкурентом Mitsubishi Delica, но так и не вышел в продажу.