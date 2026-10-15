Новый «заряженный» и очень дорогой хэтчбек Renault 5 Turbo 3E собрал свыше 1000 заказов

Renault нашла более тысячи покупателей для необычного электрического спортхэтчбека 5 Turbo 3E. Французская компания планирует выпустить ограниченную серию из 1980 машин, а стоимость отдельных экземпляров с индивидуальной отделкой может превысить отметку в сотни тысяч евро.

Новые результаты продаж откровенно нишевой машины «всплыли» на Парижском автосалоне 2026 года, где Renault показала дополнительные варианты оформления этой модели. В интервью британскому изданию PistonHeads руководитель производства Флоран Ингарджиола подтвердил, что компания получила заказы более чем на половину запланированного тиража.

Ограниченную серию решили выпустить в количестве 1980 экземпляров в честь года дебюта оригинального Renault 5 Turbo. Современная версия сохранила заднеприводную компоновку, но вместо двигателя внутреннего сгорания получила электрическую силовую установку.

Стартовая цена Renault 5 Turbo 3E составляет 160 тысяч евро (15 миллионов рублей). Однако некоторые покупатели готовы заплатить значительно больше за индивидуальное оформление. По словам гендиректора Renault Франсуа Прово, стоимость полностью персонализированных автомобилей может превысить 350 тысяч евро (без малого 33 миллиона рублей).

Программа индивидуализации охватит окраску кузова, материалы салона и другие элементы отделки. Для работы с клиентами Renault даже открыла два специализированных центра, а масштаб программы оказался больше первоначальных ожиданий компании и потребовал расширения команды дизайнеров.

Согласование индивидуальных вариантов начнется в середине 2027 года, а первые поставки покупателям запланированы на 2028 год. Сейчас Renault продолжает разработку модели и завершает процедуру омологации.

В техническом плане «заряженный» 5 Turbo 3E заметно отличается от обычного Renault 5 E-Tech. Автомобиль оснащен двумя электромоторами, расположенными в задних колесах. Их суммарная мощность достигает 555 л. с., разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Батарея емкостью 70 кВт/ч обеспечивает запас хода более 400 км по циклу WLTP. Благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре поддерживается зарядка мощностью до 350 кВт. Пополнение заряда с 15 до 80% занимает около 15 минут.