Китайский двухэтажный автодом на базе Ford уместит внутри от 4 до 6 человек

Китайская компания Qixing разработала необычный автодом Star Milk River на базе Ford Transit. При длине около 6 метров он предлагает полноценную жилую зону с кухней, санузлом и спальным местом, а главной его «фишкой» является подъемная секция крыши, превращающая верхнюю часть машины в открытую террасу.

Основой для кемпера послужил Ford Transit T8 с дизельным двигателем. Для создания жилого пространства производитель использовал элементы из алюминия и стекловолокна. По заявленным производителем характеристикам, длина автомобиля составляет около 6 метров, ширина – 2,4 метра, а высота с опущенной крышей – примерно 3,1 метра. Полная масса достигает 5,25 тонны.

Главная особенность Qixing Star Milk River – подъемная секция крыши, которую китайский производитель описывает как механизм подъема передней части верхнего уровня. В разложенном положении она открывает дополнительное пространство над основным салоном. Там оборудована терраса, защищенная от посторонних взглядов тонкими занавесками.

Однако верхняя палуба остается открытой для окружающей среды и не имеет полноценной защиты от дождя. Поэтому ее скорее можно использовать как место для отдыха в хорошую погоду, чем как полноценный второй этаж с закрытым жилым помещением.

Внутри автодома предусмотрены выдвижная двуспальная кровать, кухня с раковиной и плитой, а также ванная комната с туалетом и душем. Боковая выдвижная секция увеличивает доступное пространство в жилой зоне. В зависимости от конфигурации кемпер рассчитан на размещение четырех-шести человек.

Для автономного проживания предусмотрена литиевая батарея емкостью 400 Ач с возможностью установки аккумулятора на 800 Ач. Солнечные панели мощностью 300 Вт могут быть заменены более производительной системой мощностью до 1,6 кВт. В состав оборудования также входят инвертор на 3000 Вт, бытовой кондиционер Daikin и дизельная система отопления.

Запас пресной воды составляет около 120 литров, а бак для сточных вод рассчитан примерно на 70 литров. В оснащение автомобиля входят камера заднего вида, система стабилизации ESC и две подушки безопасности.

Силовая установка включает 2,3-литровый турбодизель Duratorq мощностью около 171 л. с. и крутящим моментом 430 Нм. Ассистирует ему 8-скоростная автоматическая коробка передач.

Стоимость таких кемперов в Китае начинается от 920 тысяч юаней и доходит до 1 миллиона 40 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это примерно 11 миллионов 500 – 13 миллионов рублей по текущему курсу.

К слову, это не единственный китайский кемпер, который недавно вышел в продажу. Этим летом Дейли-Мотор рассказывал об автодоме BYD Wanaka, который начали завозить в Россию по параллельному импорту.