Новый «мини-Гелендваген» от Mercedes будет не немецким, а венгерским внедорожником: свежий рендер

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

Mercedes-Benz продолжает подготовку к запуску компактного внедорожника Little G, который станет младшим братом легендарного G-Class. Новые данные раскрыли не только свежие подробности проекта, но и место производства будущей модели, а независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть новинка.

Mercedes-Benz G-Class дебютировал в 1979 году и за десятилетия превратился из утилитарного внедорожника в одну из самых узнаваемых моделей премиального сегмента. В последние годы компания неоднократно подтверждала планы расширить семейство G-Class более компактной моделью, которая должна сохранить фирменный внедорожный стиль.

По информации немецкого издания Automobilwoche, ссылающегося на внутренние источники, выпуск нового компактного внедорожника Mercedes, известного сейчас под названием Little G или «Baby G», будет организован на заводе марки в венгерском Кечкемете. Именно эта производственная площадка, как утверждается, получила право на выпуск новинки, старт которого ожидается в 2027 году.

Неофициальные рендеры, опубликованные независимыми дизайнерами (заглавное изображение), демонстрируют внедорожник с характерными для G-Class пропорциями и угловатым кузовом. При этом серийный автомобиль может отличаться от представленных картинок.

Фото: Mercedes

По слухам, Little G построят на многоэнергетической архитектуре MMA, которая также станет основой для новых CLA, CLA Shooting Brake, GLB и будущего GLA. Такой подход позволит использовать различные типы силовых установок в рамках одной платформы.

Выбор венгерского предприятия считается неожиданным, поскольку ранее одним из наиболее вероятных мест производства назывался немецкий завод в Раштатте. Однако, как утверждают источники, Mercedes-Benz сделал ставку на более современную и гибкую производственную площадку, где уже выпускаются компактные модели бренда.

Кроме того, завод в Кечкемете недавно получил инвестиции в размере около одного миллиарда евро, что позволит значительно увеличить его производственные мощности. По данным источника, предприятие сможет выпускать от 300 до 400 тысяч автомобилей в год, благодаря чему станет одним из крупнейших производственных центров Mercedes-Benz в Европе.

Параллельно компания ведет переговоры с немецкими предприятиями о мерах по повышению эффективности производства. Сообщается, что Mercedes рассчитывает сократить производственные расходы примерно на 10 процентов в период с 2024 по 2027 год, и перенос выпуска Little G в Венгрию может стать частью этой стратегии.