Новый GWM Tank 700 может стать длиннее на 340 мм и получить третий ряд сидений

Независимый рендер нового GWM Tank 700 на базе шпионских фото

Great Wall Motor готовит удлиненную версию внедорожника Tank 700 с шестиместным салоном и двумя вариантами подключаемой гибридной установки. Кузов автомобиля может заметно увеличиться, а компоновка интерьера должна измениться за счет появления третьего ряда кресел.

Фотографии салона опубликовало китайское издание Autohome. Снимки относятся к автомобилю, указанному в документах Министерства промышленности и информационных технологий Китая для омологации партии 411.

Судя по снимкам, GWM Tank 700 LWB получит компоновку салона 2+2+2. На втором ряду будут установлены два раздельных кресла с проходом между ними, а сиденья третьего ряда смогут складываться вперед, освобождая место для багажа. Перед водителем расположится цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а центральный сенсорный экран получит диагональ 15,6 дюйма.

По зарегистрированным в китайских официальых органах документам, длина удлиненной версии составит 5445 мм, ширина – 2126 мм, высота – 2021 мм. Колесная база достигнет 3150 мм. Для сравнения, стандартный Tank 700 имеет длину 5105 мм, ширину 2061 мм, высоту 1985 мм и колесную базу 3000 мм.

Таким образом, кузов LWB станет длиннее на 340 мм и шире на 65 мм. Дополнительные 150 мм придутся на колесную базу, еще 190 мм – на задний свес. Увеличение задней части кузова может сказаться на геометрической проходимости, однако точных данных об угле съезда новой версии пока нет.

Для Tank 700 LWB предусмотрят две подключаемые гибридные силовые установки. Первая будет сочетать в себе 2-литровый турбированный двигатель E20NB с системой Hi4-Z. Максимальная мощность двигателя составит 251 л.с.. Трехкомпонентная литиевая батарея SVOLT емкостью 59,05 кВт/ч обеспечит машине запас хода на электротяге до 190 км по циклу WLTC.

Второй модификацией должна стать версия с 3-литровым двигателем V6 E30Z с двойным турбонаддувом. Его максимальная мощность достигает 360 л.с.. Двигатель работает вместе с электромотором, девятиступенчатой гидравлической автоматической коробкой передач и механически соединенной системой полного привода. Емкость тяговой батареи и запас хода на электротяге для этой версии в регистрационных документах не прописаны.

Сроки запуска шестиместной версии GWM Tank 700 не называются, но, вероятно, машина появится в продаже на китайском рынке в ближайшие месяцы.

Накануне Дейли-Мотор рассказывал о проекте нового китайского флагманского седана, который составит конкуренцию Rolls-Royce и Maybach.