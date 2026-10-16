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Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Китайский экспедиционный кемпер получил дизель на 285 сил и запас воды для дальних поездок в глушь

Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

Китайскому авторынку постепенно начинают «нравиться» кемперы, о чем свидетельствует явный рост числа проектов таких машин, созданных «поднебесными» брендами. Но как минимум одна компания решила пойти дальше и создала местный автодом для бездорожья, который способен с комфортом доставлять путешественников в самые отдаленные уголки планеты.

Внешне машина напоминает Mercedes-Benz Unimog, но не имеет с немецким грузовиком ничего общего. Ее создателем выступает местная марка Beijing Man Site Special Vehicles, которая задействовала в качестве шасси китайский грузовик Sanjiang Watel.

В подкапотном пространстве автодома Beijing Monster 6,7-литровый турбодизель Dongfeng Cummins мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison.

В оснащение входят понижающая передача, блокировка заднего дифференциала и пневматическая подвеска. Предусмотрена централизованная система регулировки давления в шинах, позволяющая адаптировать автомобиль к разным покрытиям.

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Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

О том, что это экспедиционный кемпер, говорят многочисленные защитные элементы кузова, а также передний бампер с четырьмя дополнительными фарами и специальные грязевые шины Michelin. За счет увеличенного бензобака преодолевать дальние маршруты можно будет практически без необходимости искать заправку.

Еще интереснее машина становится, если заглянуть в ее салон. Жилой отсек Beijing Monster спроектирован так, чтобы скорее напоминать компактную квартиру на колесах, нежели обычный грузовой автомобиль. 

Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

Для ночлега предусмотрены две двуспальные кровати размером 2,2 × 1,5 метра. Их можно складывать к стенам, освобождая место в дневное время. Кухня оборудована индукционной плитой, раковиной и холодильником. Также установлены душ, туалет, стиральная машина, кондиционер и автономное отопление.

В конструкции предусмотрены выдвижная лестница для доступа в жилую зону, боковой навес и багажник на крыше для перевозки экспедиционного снаряжения. Солнечные панели помогают заряжать дополнительную батарею во время стоянок, сокращая зависимость от внешнего электроснабжения.

Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

Для автономного проживания заявлен большой запас чистой воды. Емкость баков в зависимости от назначения составляет 600 и 1000 литров.

Стоимость полностью оборудованного Beijing Monster в Китае составляет от 1 до 2 миллионов юаней, что эквивалентно суммам от 12,5 до 25 млн российских рублей.

Накануне Дейли-Мотор рассказывал о проекте другого необычного автодома из КНР: у него 2-этажная конструкция, а в качестве платформы использован автомобиль Ford.

Фото:360che

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