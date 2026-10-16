Beijing Monster: китайский автодом с полным приводом и двумя двуспальными кроватями

Китайскому авторынку постепенно начинают «нравиться» кемперы, о чем свидетельствует явный рост числа проектов таких машин, созданных «поднебесными» брендами. Но как минимум одна компания решила пойти дальше и создала местный автодом для бездорожья, который способен с комфортом доставлять путешественников в самые отдаленные уголки планеты.

Внешне машина напоминает Mercedes-Benz Unimog, но не имеет с немецким грузовиком ничего общего. Ее создателем выступает местная марка Beijing Man Site Special Vehicles, которая задействовала в качестве шасси китайский грузовик Sanjiang Watel.

В подкапотном пространстве автодома Beijing Monster 6,7-литровый турбодизель Dongfeng Cummins мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison.

В оснащение входят понижающая передача, блокировка заднего дифференциала и пневматическая подвеска. Предусмотрена централизованная система регулировки давления в шинах, позволяющая адаптировать автомобиль к разным покрытиям.

О том, что это экспедиционный кемпер, говорят многочисленные защитные элементы кузова, а также передний бампер с четырьмя дополнительными фарами и специальные грязевые шины Michelin. За счет увеличенного бензобака преодолевать дальние маршруты можно будет практически без необходимости искать заправку.

Еще интереснее машина становится, если заглянуть в ее салон. Жилой отсек Beijing Monster спроектирован так, чтобы скорее напоминать компактную квартиру на колесах, нежели обычный грузовой автомобиль.

Для ночлега предусмотрены две двуспальные кровати размером 2,2 × 1,5 метра. Их можно складывать к стенам, освобождая место в дневное время. Кухня оборудована индукционной плитой, раковиной и холодильником. Также установлены душ, туалет, стиральная машина, кондиционер и автономное отопление.

В конструкции предусмотрены выдвижная лестница для доступа в жилую зону, боковой навес и багажник на крыше для перевозки экспедиционного снаряжения. Солнечные панели помогают заряжать дополнительную батарею во время стоянок, сокращая зависимость от внешнего электроснабжения.

Для автономного проживания заявлен большой запас чистой воды. Емкость баков в зависимости от назначения составляет 600 и 1000 литров.

Стоимость полностью оборудованного Beijing Monster в Китае составляет от 1 до 2 миллионов юаней, что эквивалентно суммам от 12,5 до 25 млн российских рублей.

Накануне Дейли-Мотор рассказывал о проекте другого необычного автодома из КНР: у него 2-этажная конструкция, а в качестве платформы использован автомобиль Ford.