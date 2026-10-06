Редкий Mercedes SL74 с V12 ушел с молотка за рекордную сумму

Редкие автомобили Mercedes, как известно, стоят дорого. Доказательством тому может служить Mercedes-Benz SL600 RENNTech SL74 1997 года выпуска, который недавно установил впечатляющий ценовой ориентир для автомобилей семейства R129.

Родстер с доработанным V12 продали 5 октября 2026 года на аукционе Bring a Trailer почти за полмиллиона долларов. Низкий пробег, редкий тюнинг-пакет RENNTech и серьезные технические доработки сделали этот SL600 одним из самых дорогих представителей поколения R129.

В основе автомобиля лежит Mercedes-Benz SL600 1997 года с двигателем M120 V12. В 1998 году родстер получил пакет RENNTech SL74, созданный на базе оригинального 6-литрового мотора. Рабочий объем силового агрегата увеличили до 7,4 литра, а документация RENNTech того времени указывала мощность 506 л.с. По SL74 встречаются и другие характеристики, согласно которым отдача двигателя была еще выше.

Серебристый родстер с пробегом около 18 тысяч миль или около 29 тысяч километров (по более привычной нам системе исчисления километража) неплохо сохранился для своего возраста.

Вместе с форсированным V12 машина получила увеличенный радиатор, дополнительный маслоохладитель трансмиссии, модернизированный задний мост и увеличенные стабилизаторы. Выхлопная система была доработана, а штатные тормоза заменили системой Alcon. Пятиступенчатая автоматическая коробка передач также подверглась модернизации.

Внешний облик дополнили 18-дюймовые колеса OZ Racing и тормозные суппорты RENNTech. В оснащение машины также вошли ксеноновые фары и жесткая крыша с панорамным остеклением. Салон сохранил характерную для R129 роскошную отделку с двухцветной кожей Exclusive.

Все эти доработки не могли не сказаться на итоговой цене редкой машины, но сумма, за которую редкий Mercedes «ушел с молотка», оказалась поистине поразительной. Победитель торгов приобрел 29-летний автомобиль за баснословную сумму в 449 тысяч 999 долларов США или 38,5 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту.

Напомним, в начале этой осени мы рассказывали о другом редком Mercedes-Benz (190E 2.5-16 Evo II), который оказался еще дороже своего родственника по модельному ряду. За машину выложили 530 тысяч евро, что сегодня эквивалентно сумме в 51 млн российских рублей.