Сколько будет стоить новый Hyundai Tucson в Южной Корее

Недавно Hyundai представил новое поколение своего кроссовера Tucson. Сейчас все идет к тому, что компания начнет продажи таких машин сначала у себя на родине, а затем в других странах. Официальный прайс-лист на свежий Tucson пока не объявлен, но журналисты нашли способ выяснить ориентировочную стоимость нового кроссовера. И она сулит ему существенное подорожание.

Предполагаемые цены нового Tucson удалось определить по регистрационным данным тестовых машин через корейскую платформу HeyDealer. После того, как сведения утекли в интернет, доступ к такому способу поиска, как сообщается, был оперативно ограничен.

В утечке фигурируют два автомобиля с передним приводом, бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и максимальным оснащением. Машина серебристого цвета Shimmering Silver оценена в 43,83 млн вон, а вариант Serenity White Pearl – в 43,93 млн вон (оба около 2,7 млн рублей).

Для сравнения, предыдущий Tucson 2WD в комплектации Inspiration с доступными опциями стоил до 37,77 млн вон (примерно 2,4 млн рублей). Таким образом, предполагаемая цена нового автомобиля оказалась выше на 6,16 млн вон (около 380 тысяч рублей).

Даже относительно версии N-Line, стоимость которой с дополнительным оборудованием достигала 38,37 млн вон (2,4 млн рублей), прибавка составит 5,56 млн вон (примерно 345 тысяч рублей).

Полноприводная модификация нового кроссовера может оказаться еще дороже. В предыдущем поколении система HTRAC обходилась покупателям примерно в 1,98 млн вон (122 тысячи рублей по текущему курсу).

Если для нового Tucson сохранится сопоставимая доплата, цена бензинового кроссовера с максимальным оснащением и полным приводом приблизится к 45,98 млн вон или 2 миллионам 845 тысячам рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ РФ на 15 октября.

Еще заметнее может подорожать Tucson Hybrid. Предыдущая гибридная версия Inspiration с полным набором опций стоила 42,48 млн вон (примерно 2,6 млн рублей). При предполагаемом увеличении на 6 млн вон стоимость нового автомобиля достигнет 48,48 млн вон или 3 миллионов рублей по текущему курсу.

Что касается внедорожной модификации Tucson XRT, отличающейся особыми элементами декора, то за нее, по предварительным данным, в Южной Корее будут просить в гибридной версии около 48 миллионов вон (без малого 3 миллиона рублей).

На родине Hyundai продажи нового Tucson начнутся в ближайшие недели. На зарубежных рынках машина появится только в 2027-м и имеет шансы добраться до России по схемам параллельного импорта.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о планах Hyundai обновить кроссовер Santa Fe, чтобы исправить ряд недостатков машины во внешности и «технике», за которые ее критиковали покупатели актуального поколения.