Конкурент Toyota Alphard от Honda появится в ближайшие три года

Honda готовит новый флагманский минивэн, который может выйти на рынок в ближайшие годы. Одним из главных кандидатов на эту роль новинки называют возрожденный Elysion, способный занять место Odyssey в японской линейке марки и составить конкуренцию крупным семейным моделям других производителей.

Поводом для начала таких разговоров стало предстоящее прекращение продаж Honda Odyssey в Японии. По сообщениям японских СМИ, компания намерена расширить линейку пассажирских автомобилей и вывести на рынок новый минивэн высокого класса. Его название пока официально не подтверждено, а запуск ожидается в течение трех лет.

Одним из возможных вариантов называют возвращение Elysion, производство которого в Японии завершилось в 2013 году. Предполагается, что новинка будет конкурировать с Toyota Alphard и Nissan Elgrand.

В отличие от версии Elysion, которая продолжает продаваться в Китае (выпускается совместно с местным Dongfeng), японская модель может получить собственное исполнение, сохранив общую концепцию просторного салона и повышенного комфорта для пассажиров.

Ожидается, что минивэн оснастят гибридной силовой установкой нового поколения Honda. По предварительным оценкам, она позволит снизить расход топлива более чем на 30%, но конкретные характеристики пока не раскрыты.

Особое внимание в этом проекте может быть уделено организации пассажирского пространства. Во втором ряду должны появиться раздельные кресла с регулировками, включая поддержку плеч и ног. Третий ряд может получить необычную функцию: сиденья можно будет развернуть для наблюдения за окружающим пейзажем через открытую заднюю дверь.

Что касается потенциальных конкурентов нового Honda Elysion для Японии, то у них дела сейчас складываются весьма неплохо. Недавно Дейли-Мотор писал, что спрос на новый Nissan Elgrand превзошел ожидания и покупателям в Японии приходится ждать свои машины больше года, а недавно стало известно о том, что Toyota может поторопиться с обновлением Alphard, чтобы удержать покупателей на фоне устаревания этой модели.