ИЖ-231 «Сатурн»: советский мотоцикл без рамы, который так и не появился в продаже

В конце 1950-х годов ижевские инженеры работали над мотоциклом, который заметно отличался от привычной советской техники. ИЖ-231 «Сатурн» получил необычную несущую конструкцию, 250-кубовый двигатель и решения, рассчитанные на повседневную эксплуатацию. Однако до массового производства проект так и не дошел.

Ижевский машиностроительный завод развивал несколько семейств дорожных мотоциклов, включая «Планету» и «Юпитер». Экспериментальные разработки позволяли заводским специалистам проверять новые технические решения, которые не всегда доходили до серийного производства.

В тот период конструкторы искали способы расширить модельный ряд более легкой дорожной машиной. Одним из результатов этой работы стал ИЖ-231 «Сатурн», проект которого отличался не только рабочим объемом двигателя, но и принципом устройства шасси.

Вместо привычной стальной трубчатой рамы инженеры применили две симметричные штампованные боковины, соединенные сваркой. Они образовывали несущий узел вместе с рулевой колонкой, бензобаком и инструментальным ящиком. Отказ от традиционного каркаса позволял иначе организовать компоновку мотоцикла и сократить количество отдельных деталей.

Внешность «Сатурна» тоже заметно выделялась на фоне серийных ижевских моделей. Облицовка формировала цельный силуэт, а привычная открытая рама отсутствовала. Для конца 1950-х годов подобная конструкция представляла собой заметный эксперимент с устройством дорожного мотоцикла.

ИЖ-231 оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем рабочим объемом 246 см³. Его мощность составляла 14 л. с. при 5500 об/мин. Согласно техническим данным, опубликованным в журнале «За рулем», максимальная скорость экспериментального мотоцикла достигала 105 км/ч, средний расход топлива составлял 3,5 л на 100 км, а сухая масса равнялась 135 кг.

Инженеры предусмотрели и решения, упрощавшие обслуживание. Заднюю цепь поместили в герметичный кожух с масляной ванной. Ось маятника задней подвески совместили с осью ведущей звездочки. Благодаря этому расстояние между звездочками не менялось при работе подвески, что улучшало условия эксплуатации цепной передачи.

Для защиты двигателя от пыли разработали контактно-масляный воздушный фильтр. Он был рассчитан на работу в условиях, характерных для грунтовых дорог, и сохранял сравнительно простую конструкцию.

Несмотря на техническую проработку, ИЖ-231 не стал серийной моделью. Завод продолжил развитие семейств «Планета» и «Юпитер», а «Сатурн» остался опытной разработкой. Точные причины отказа от массового выпуска до сих пор неизвестны.

Название «Сатурн» позднее встречалось и в других проектах ижевских конструкторов, связанных с поиском новых технических решений и более мощных двигателей, но ни один из них не был связан с уникальным ИЖ-231, которому так и не довелось оказаться на конвейере.

Между тем, ранее Дейли-Мотор рассказывал о другом необычном проекте советского мотоцикла ИЖ «Юпитер-500», которому также не удалось дойти до серийного производства.