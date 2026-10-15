Mitsubishi Lancer Evolution VII из «Форсажа» нашли в сарае спустя 23 года с момента пропажи

Один из самых узнаваемых автомобилей голливудской франшизы «Форсаж» вновь привлек внимание мировой автомобильной прессы спустя почти 23 года нахождения вне публичного поля. Речь идет о Mitsubishi Lancer Evolution VII ярко-зеленого цвета, на котором ездил герой Пола Уокера во второй части киносерии.

Mitsubishi Lancer Evolution VII в цвете Candy Lime появился в фильме «Двойной форсаж» (2 Fast 2 Furious), вышедшем в 2003 году. Автомобиль запомнился зрителям эффектным обвесом, крупным задним спойлером и яркой окраской, ставшей частью визуального стиля картины.

После выхода фильма дальнейшая судьба машины оставалась неизвестной. Но несколько дней назад коллекционер Габриэль Тремблей, связанный с проектом The Furious Garage, рассказал в своих соцсетях об обнаружении автомобиля в сарае на севере штата Нью-Йорк.

По его словам, речь идет об оригинальном экземпляре Hero 1 Evo – то есть машине, использовавшейся в качестве основного автомобиля в кадре.

Насколько эта информация является достоверной, пока сказать сложно. Никаких подробностей об истории этого автомобиля и его предыдущих владельцах не установлено, поэтому гарантированно заявить, что речь точно идет о настоящем Lancer Evolution VII из «Форсажа», который принимал непосредственное участие в съемках фильма, нельзя.

Какая судьба ждет этот автомобиль – также загадка. Но на сделанных фотографиях видно, что машину грузят на эвакуатор и увозят из места ее предыдущей дислокации.

Ранее команда проекта The Furious Garage уже занималась поиском и восстановлением автомобилей из франшизы «Форсаж». Более того, ей даже удалось найти и спасти от утилизации 15 машин, связанных с этой популярной киносерией.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о том, что оригинальный Nissan Skyline из фильма «Двойной Форсаж» с закисью азота нашелся целым и невредимым. А еще позднее наша редакция составила список из 12 самых дорогих автомобилей, которые принимали участие в съемках этой знаменитой голливудской кинофраншизы.