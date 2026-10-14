Mitsubishi Delica D:2 следующего поколения: другой дизайн и дебют в 2028 году

Независимый рендеринг новой генерации Mitsubishi Delica D:2 (2028)

Минивэн Mitsubishi Delica D:5 известен многим, в том числе в России, но мало кто знает, что в Японии у него есть младший брат D:2, который, хоть и носит имя «Делики», но фактически никак не связан с оригиналом.

Накануне стало известно, что Mitsubishi работает над новым поколением модели D:2. Компакт-кар могут представить в ближайшие несколько лет, а вместо привычной версии Suzuki Solio с измененным оформлением передней части автомобиль может получить более самостоятельный облик в стилистике семейства.

Напомним, Mitsubishi Delica D:2 выпускают на базе Suzuki Solio в рамках сотрудничества двух японских автопроизводителей. Нынешнее поколение модели дебютировало в 2020 году, а в феврале 2025 года автомобиль получил обновление вслед за родственной моделью Suzuki.

Нынешняя Delica D:2 представляет собой компактный минивэн с двухрядным салоном и сдвижными дверями с обеих сторон. По конструкции и технике он унифицирован с Suzuki Solio, а основные отличия сосредоточены в оформлении передней части кузова.

Для следующего поколения, выход которого ожидается примерно в 2028 году, рассматривается иной подход к оформлению машины. Цифровые рендеры, опубликованные в сети, показывают возможный вариант оформления передней части Delica D:2 нового поколения с узкими светодиодными элементами, вертикально разделенной оптикой и крупной решеткой радиатора.

Независимый рендеринг новой генерации Mitsubishi Delica D:2 (2028)

Черная крыша, угловатые формы кузова и массивный бампер должны подчеркнуть связь с другими представителями семейства Delica, включая Delica D:5 и Delica Mini.

Какие перемены ждут новую генерацию D:2 с точки зрения агрегатной линейки, пока сказать сложно. Вероятно, машина продолжит использовать технику родственного Suzuki Solio, в частности его обновленную модификацию, в которой появился новый 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель Z12E с мягкой гибридной системой. В оснащение машины вошли современные средства безопасности, включая систему Dual Sensor Brake Support II.

Актуальная генерация Mitsubishi Delica D:2 стоит в Японии от 2,1 до 2,7 млн иен, что эквивалентно суммам от 1,1 до 1,4 млн российских рублей по текущему курсу валют.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о судьбе старшей модели Mitsubishi Delica, которая может дебютировать в новом поколении D:6 до конца этого года.