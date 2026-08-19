Совершенно новый Hyundai Tucson представлен официально: угловатый дизайн и новый салон

Фото: Hyundai

Hyundai официально представила Tucson пятого поколения для корейского рынка. Кроссовер получил полностью переработанную внешность, увеличенные размеры кузова, обновленный салон с новым интерфейсом Pleos и первую для корейской версии комплектацию XRT.

Hyundai Tucson впервые появился в 2004 году и стал одной из ключевых моделей марки в сегменте компактных кроссоверов. Название автомобиля связано с городом Тусон в американском штате Аризона. За время существования модели сменилось несколько поколений, а сам Tucson превратился в глобальный автомобиль Hyundai, представленный на многих рынках.

Новый Tucson получил заметно более угловатый облик вместо плавных линий предыдущей модели. В оформлении кузова использован новый дизайнерский язык Hyundai «Искусство стали», а передняя и задняя части украшены широкими светодиодными элементами.

Габариты автомобиля также изменились. Длина составляет 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2785 мм. По сравнению с предыдущим поколением кузов стал длиннее на 60 мм, шире на 40 мм, а колесная база увеличилась на 30 мм.

Hyundai отдельно подчеркивает улучшение пространства внутри салона. На втором ряду высота потолка выросла на 29 мм, а угол открытия задних дверей увеличился с 73 до 83 градусов. Это должно упростить посадку пассажиров и доступ в салон.

Фото: Hyundai

Передняя панель выполнена в стиле последних моделей Hyundai. Центральное место занимает более крупный сенсорный экран с новым программным интерфейсом Pleos. Вместо традиционной комбинации приборов перед водителем установлен тонкий дисплей, размещенный над рулевым колесом.

Для корейского рынка также предусмотрены держатель для карт рядом с вентиляционным отверстием водителя и двойная система беспроводной зарядки смартфонов. Покупатели смогут выбрать несколько вариантов оформления салона, включая двухцветные комбинации серого, голубовато-серого, бежевого и коричневого оттенков.

Фото: Hyundai

Одной из главных новинок стала версия Tucson XRT. Она ориентирована на покупателей, предпочитающих активный отдых, и отличается специальной решеткой радиатора с прямоугольным рисунком, широкой защитной накладкой спереди и контрастными черными колесными арками.

XRT также получил собственные легкосплавные диски и переработанный задний бампер с защитной накладкой. В салоне используются специальные сиденья с оригинальным рисунком и защитные коврики. Задняя дверь оснащена сенсорной светодиодной подсветкой, рассчитанной на использование автомобиля на открытом воздухе.

Технические характеристики силовых установок нового Tucson пока полностью не раскрыты. По данным зарубежных журналистов, модель может получить последнюю версию 1,6-литровой гибридной системы Hyundai, а на разных рынках также ожидаются другие варианты силовых агрегатов, включая бензиновые двигатели и подключаемый гибрид.

Новый Tucson пока представлен для корейского рынка, поэтому характеристики и состав комплектаций для других стран могут отличаться. В любом случае смена поколения принесла модели не только новую внешность, но и заметно переработанный интерьер с акцентом на цифровые технологии и практичность.

