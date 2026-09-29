Новому Hyundai Santa Fe перекроят корму в ответ на критику владельцев

Независимый рендер обновленного Hyndai Santa Fe 2027

Hyundai может внедрить заметные изменения в обновленный кроссовер Santa Fe, сосредоточившись в том числе на его задней части кузова. Основные доработки связаны с задними фонарями и указателями поворота, которые стали одной из главных претензий владельцев нынешней версии. Опубликованные накануне рендерные изображения демонстрируют, как может выглядеть обновленный дизайн.

На опубликованных визуализациях задняя часть Santa Fe получила совершенно иную световую графику. Вместо нынешних фонарей с элементами в форме буквы «Н» показаны вертикальные блоки по краям кузова. Между ними проходит горизонтальная светодиодная полоса в верхней части двери багажника, визуально объединяющая левую и правую стороны.

Эмблема Hyundai размещена над светящейся полосой, а надпись «SANTA FE» перенесена ниже нее. Еще одно изменение касается номерного знака: его место на двери багажника занимает площадка в нижней части кузова, на бампере. За счет этого задняя дверь выглядит свободнее, а вся композиция становится проще.

Независимый рендер обновленного Hyndai Santa Fe 2027

Главная доработка коснется указателей поворота. На рендерах янтарный сигнал встроен в вертикальный задний фонарь и находится значительно выше нынешнего положения. У текущего Santa Fe указатели поворота расположены в нижней части бампера, из-за чего владельцы жаловались на их заметность для водителей, движущихся сзади. Особенно проблема проявляется в плотном городском потоке и ночью.

Фото кормы дорестайлинговой версии Hyundai Santa Fe

Hyundai уже применила похожее решение на Grandeur. В ходе рестайлинга седана задние указатели поворота перенесли с бампера в верхнюю часть фонарей после жалоб владельцев. Для нового Santa Fe, судя по всему, будет выбран аналогичный подход.

Независимый рендер обновленного Hyndai Santa Fe 2027

Переднюю часть Santa Fe также могут ждать серьезные перемены. В дизайне появятся элементы нового фирменного языка Hyundai «Искусство стали». Массивные прямоугольные фары нынешней модели уступят место разделенным светодиодным блокам, дополненным вертикальными дневными ходовыми огнями. По общей стилистике передняя часть будет близка к свежему Tucson.

Фото тестового прототипа обновленного Hyundai Santa Fe 2027

Изменения затронут в том числе салон. В центральной части должен появиться 17-дюймовый экран мультимедийной системы Pleos Connect.

Для версии с 2,5-литровым бензиновым турбомотором ожидается замена 8-ступенчатого робота с двумя сцеплениями на автоматическую коробку с гидротрансформатором. Причиной называют нарекания на рывки роботизированной трансмиссии при движении на малых скоростях.

Продажи нового Santa Fe могут начаться до конца 2026 года. На фоне подорожания недавно представленных моделей Hyundai в случае с этим кроссовером прогнозируется заметное увеличение стоимости относительно нынешней версии, что потенциально может сделать машину даже дороже, чем на родине стоит ее родственник Kia Sorento.