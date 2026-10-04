Toyota Alphard экстренно обновят из-за конкуренции с новым Nissan Elgrand

Минивэн Toyota Alphard остается главным бестселлером рынка полноразмерных минивэнов в Японии, но с недавних пор ему на пятки наступает Nissan Elgrand, недавно сменивший поколение. Спрос на более современный аналог резко вырос, что побудило «Тойоту» к экстренному обновлению «Альфарда». Японские СМИ прогнозируют переработку передней части кузова, модернизацию гибридной силовой установки и улучшение ходовых качеств. Обновление должно затронуть также шумоизоляцию, топливную экономичность и комплекс активной безопасности.

Нынешняя итерация Toyota Alphard дебютировала в 2023 году и стала четвертым поколением модели. Следующее лето будет четвертой годовщиной с момента его запуска. Для машины уже назревала первая модернизация, но ускорить ее удалось не так давно представленному новому минивэну Nissan Elgrand.

Основные изменения в реформенном Alphard, как ожидается, сосредоточатся в передней части. Автомобиль сохранит узнаваемую крупную решетку радиатора и общий внушительный облик, но фары, внутренняя часть решетки и передний бампер получат новую форму.

Независимый рендер обновленной версии Toyota Alphard

Японские СМИ уже опубликовали первый рендер предполагаемой версии после обновления (изображение выше). На нем фары выглядят более узкими и четкими, а решетка получила дополнительные декоративные элементы с акцентом на горизонтальные линии.

Воздухозаборники по краям и нижняя часть переднего бампера также должны измениться. За счет переработанной передней части внешний вид минивэна станет более резким и агрессивным, но сохранит актуальный стиль Alphard.

Техническая часть обновления затронет гибридные и подключаемые гибридные версии. Инсайдеры ожидают доработки существующей конфигурации, которая должна улучшить топливную экономичность и снизить уровень шума. Дополнительным направлением может стать настройка ходовой части: снижение центра тяжести и модернизация амортизаторов должны положительно сказаться на управляемости и комфорте езды.

Отдельное внимание могут уделить активной безопасности модели. В рамках обновления ожидается модернизация камер и радаров, которые входят в состав электронных систем помощи водителю.

Обновленный Toyota Alphard, по прогнозам японской прессы, дебютирует в следующем году.