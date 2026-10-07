Очередь на новый минивэн Nissan – конкурент Toyota Alphard – превысила год

Флагманский минивэн Nissan Elgrand нового поколения за первые три месяца продаж собрал 10 тысяч 300 заказов. Спрос оказался настолько высоким, что производственные возможности пока не позволяют быстро обеспечить всех покупателей автомобилями. Первую партию ограничат 4 тысячами машин, поэтому часть клиентов будет ждать поставку более года.

Напомним, Nissan Elgrand появился в 1997 году и за годы существования стал одной из ключевых моделей марки в сегменте крупных роскошных минивэнов. Модель конкурирует с представителями японского премиального минивэн-класса, в том числе с Toyota Alphard, который является одним из лидеров этого сегмента по спросу.

По информации японских СМИ, по состоянию на 4 октября Nissan получил 10 тысяч 300 заказов на новый Nissan Elgrand. На долю покупателей в возрасте от 40 до 50 лет пришлось 53%, еще 20% заказчиков – клиенты старше 60 лет. Молодежи (люди младше 30 лет) среди всех оказалось меньше всего – около 13%. Утверждается, что значительная часть заказчиков уже владела Elgrand предыдущих поколений.

Согласно статистике, более половины заказов приходится на самые дорогие версии. Nissan планирует выпустить первую партию из 4 тысяч автомобилей, а производственный цикл нового поколения продлен до конца марта следующего года. Первые 4 тысячи клиентов должны получить машины не позднее следующего года, тогда как остальным придется ждать свыше 12 месяцев.

Напомним, внешность нового Elgrand построена вокруг концепции «поезда на магнитной подушке». Дизайнеры использовали традиционные японские мотивы, соединив их с авангардными решениями. В салоне ставка сделана на комфорт: внутри применяется премиальная отделка из кожи TailorFit и Nappa, а также использованы детали декора из розового дерева.

Перед водителем и пассажирами установлен объединенный цифровой блок с 14,3-дюймовой приборной панелью и 14,3-дюймовым центральным экраном. Второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел с электрическими подставками для ног. Дополняют оснащение 64-цветная подсветка, аудиосистема BOSE с объемным звучанием, стандартный 15,6-дюймовый экран для задних пассажиров и лампа для чтения.

За движение отвечает гибридная система третьего поколения e-Power. Ее основу составляет 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в составе модульной электрической системы «пять в одном». Его максимальная отдача составляет порядка 340 лошадиных сил.

В полноприводных версиях используется модернизированная система e-4orce. В связке с активной динамической подвеской она должна обеспечить более плавное и комфортное поведение машины на дороге.

Ранее мы сообщали о том, что новый Nissan Elgrand будут продавать на японском рынке в пяти комплектациях. Цены на них расположатся в «вилке» от 6,9 до 8,7 млн иен, что эквивалентно суммам в 3,7 – 4,7 млн российских рублей по нынешнему курсу валют.