Новый внедорожник Nissan Terrano PHEV: что о нем известно

Nissan готовит возвращение Terrano – имя легендарного внедорожника получит новая модель с подключаемой гибридной силовой установкой. Концепт Terrano PHEV представили в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне, а серийную версию планируют показать до конца года. Мы собрали всю доступную информацию об этой модели, известную на сегодняшний день как в виде официальных данных, так и в формате слухов.

Первое поколение Nissan Terrano с заводским индексом WD21 дебютировало в 1986 году. Внедорожник построили на базе пикапа Datsun D21, а его дизайн разработало североамериканское подразделение Nissan Design International. В Северной Америке модель продавалась под названием Pathfinder.

Первоначально Terrano оснащался 2,7-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем, а в 1987 году в гамме появился 3-литровый бензиновый V6. Автомобиль получил признание благодаря сочетанию внедорожных возможностей с комфортом при повседневной эксплуатации.

Новый Nissan Terrano PHEV, судя по тому, как выглядела его концептуальная версия образца весны этого года, должен сохранить характерные черты предшественника. Машина отличится угловатым кузовом, расширенными колесными арками, сильно наклоненным лобовым стеклом и запасным колесом на задней двери. Переднюю часть украсит решетка с тремя прорезями, напоминающая оформление оригинального «Террано».

Техническую основу новинки в Nissan, предположительно, позаимствуют у пикапа Frontier Pro, представленного на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Его гибридная установка PHEV объединяет 1,5-литровый турбодвигатель с электромотором, встроенным в трансмиссию. Совокупная мощность системы составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 800 Нм.

Для китайского рынка Nissan планирует обеспечить машине запас хода на электротяге до 135 км по циклу NEDC, но подробные характеристики силовой установки модели пока не раскрыты.

Будут ли продавать новый Nissan Terrano PHEV за пределами «Поднебесной» – неизвестно. В теории машина может «доехать» до российского авторынка, но из-за высокой мощности вряд ли окажется у нас доступной.

Отдача силовой установки свыше 400 лошадиных сил практически гарантирует такому внедорожнику недемократичную цену, поэтому можно предположить, что потенциальными покупателями такого автомобиля станут лишь немногочисленные, но при этом обеспеченные поклонники оригинального «Террано».