Революционный 6-местный внедорожный минивэн Toyota на замену Mitsubishi Delica: концепт X-VAN GEAR

Toyota давно лелеяла планы по выпуску конкурента Mitsubishi Delica. И даже далеко продвинулась в этом направлении. В 2023 году ее дочернее подразделение Toyota Auto Body представило концепт-кар X-VAN GEAR, представлявший внедорожный минивэн с шестиместным салоном, по формату схожий с «Деликой».

У машины был ряд необычных «фишек», которые делали ее гораздо более удобной в использовании по сравнению с аналогом от Mitsubishi, но до конвейера автомобиль так и не дошел.

X-VAN GEAR разработали как универсальный автомобиль для людей с разными привычками и потребностями. Его длина составляла 4695 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1855 мм. По длине концепт совпадал с минивэнами Toyota Noah и Voxy, однако был на 90 мм шире и на 40 мм ниже этих моделей. Салон был рассчитан на шесть человек.

Внутренние размеры составляли 2965 мм в длину, 1550 мм в ширину и 1340 мм в высоту. Разработчики увеличили полезное пространство по длине и ширине, сохранив компактные внешние габариты. Плоский пол, стеклянная крыша и колеса большого диаметра добавляли модели ощущение простора.

Самая необычная деталь кузова – широкая дверная зона со стороны переднего пассажира, в которой отсутствовала центральная стойка. Передняя дверь открывалась с помощью электропривода, а задняя сдвигалась наружу, обеспечивая широкий проем. Такая конструкция облегчала посадку и погрузку крупного снаряжения, включая велосипеды и рыболовное оборудование.

Машина обладала брутальным внешним видом и смахивала на современные кроссоверы и внедорожники за счет многочисленных неокрашенных пластиковых элементов декора. Интерьер концепта X-VAN GEAR разработчики выполнили в более спокойном стиле без лишних деталей и со светлой обивкой сидений.

Внутри предусмотрели шесть вариантов расположения сидений. Пассажирское кресло можно было развернуть к заднему ряду, а сиденья второго ряда – сложить и использовать как столик. Благодаря трансформируемому салону автомобиль можно приспособить как для семейных поездок, так и для отдыха на природе.

Технические характеристики силовой установки машины авторы проекта так и не раскрыли, но известно, что рассматривались разные варианты привода (передний, задний и полный), а также гибридная силовая установка и даже полноценный безальтернативный электромотор.

Повторная премьера в январе 2025 года и запатентованные элементы дизайна X-VAN GEAR намекали на серийное продолжение этого концепта, но по неизвестным причинам машина так и не встала на конвейер.

По состоянию на октябрь 2026 года Toyota ни разу не обмолвилась о намерениях выпуска внедорожного минивэна, который составил бы конкуренцию Mitsubishi Delica, поэтому шансы увидеть этот проект в серийном виде невелики.

Напомним, не так давно Дейли-Мотор сообщал, что финальная версия Mitsubishi Delica D:5 бьет рекорды продаж в Японии перед своим уходом и заменой на новое поколение D:6.