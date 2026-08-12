Реальные отзывы владельцев Toyota Land Cruiser FJ: за что хвалят и что критикуют

Первые владельцы Toyota Land Cruiser FJ в Японии уже начали делиться впечатлениями о новом компактном внедорожнике. Пока отзывов немного, но средняя оценка модели на странице каталога известного портала carview! составляет 4,3 балла из 5 возможных. Лучше всего покупатели оценили дизайн и удобство автомобиля в повседневной эксплуатации, тогда как главным недостатком называют расход топлива.

Toyota представила Land Cruiser FJ 14 мая 2026 года. Новинка стала самой компактной моделью в актуальном семействе Land Cruiser и получила рамную конструкцию, подключаемый полный привод и 2,7-литровый бензиновый двигатель. В Японии автомобиль предлагается в единственной комплектации VX по цене 4 миллиона 500 тысяч 100 иен (около 2,3 млн рублей по нынешнему курсу).

Land Cruiser FJ продолжил историю семейства внедорожников Toyota Land Cruiser, которое известно сочетанием проходимости, надежности и выносливости. В современной линейке марки его позиционирование отличается от крупного Land Cruiser 300 и более универсального Land Cruiser 250. Новая модель получила собственную нишу за счет более компактных размеров и ориентированного на городскую эксплуатацию формата.

По состоянию на июль 2026 года отзывов о Land Cruiser FJ на японском сайте carview! (что-то вроде аналога нашего Drom) еще немного, однако общая оценка уже достигла 4,3 балла. Среди отдельных характеристик лидирует дизайн – ему владельцы поставили 4,4 балла. Комфорт езды получил 3,8 балла, а оценка цены составила 3,7 балла.

Внешность стала одной из главных причин симпатии к автомобилю. Владельцы отмечают угловатый кузов, компактные размеры и характерный образ Land Cruiser. Отдельно покупатели обращают внимание на расположенное снаружи запасное колесо, которое, по их мнению, хорошо вписывается в дизайн машины.

Положительные отзывы есть и о поведении автомобиля в городе. Высокая посадка обеспечивает хороший обзор, а сравнительно компактный кузов упрощает маневрирование. Некоторые владельцы отмечают, что управлять FJ в городской среде оказалось проще, чем они ожидали от рамного внедорожника.

Ходовые качества получили 3,5 балла. Здесь оценки оказались неоднозначными. Одни владельцы хвалят стабильность автомобиля и плавность хода, другие считают разгон слишком медленным и указывают на недостаток мощности.

Под капотом Land Cruiser FJ установлен 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 246 Нм. Он работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемой системой полного привода. Такой набор характеристик объясняет часть замечаний владельцев к динамике автомобиля.

Наиболее низкую оценку получил расход топлива – всего 2,8 балла. Владельцы жалуются на быстрый расход топлива во время поездок по городу. Вместе с тем некоторые покупатели относятся к этому спокойно, поскольку изначально не ожидали от рамного Land Cruiser высокой экономичности.

Вместимость багажника оценивается в среднем на 3,5 балла. Здесь также мнения расходятся. Одни владельцы считают погрузку удобной по сравнению с обычными внедорожниками, другие указывают, что салон становится тесным для пяти человек и автомобиль лучше подходит для перевозки багажа при меньшем количестве пассажиров.

Есть претензии и к оснащению. В отзывах упоминается недостаточное количество мест для хранения вещей возле заднего ряда, нехватка освещения и ограниченные возможности систем помощи водителю. Эти замечания заметно контрастируют с высокой оценкой внешности и общей привлекательностью модели.

При этом цена FJ в 4,5 млн иен получила достаточно высокую для такого автомобиля оценку. Покупатели считают стоимость машины разумной с учетом стандартного оснащения и самого факта принадлежности модели к семейству Land Cruiser.