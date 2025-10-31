Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

В конце октября Toyota рассекретила свой новый рамный внедорожник с компактными размерами, который должен стать не только самым маленьким, но и самым дешевым в семействе Land Cruiser. Но тогда маркетологи японского автопроизводителя ограничились публикацией изображений машины, а теперь ее впервые показали вживую.

Премьера Land Cruiser FJ состоялась на мероприятии JMS-2025, проходящего в столице Японии (Токио). Как сообщают местные СМИ, стенд с этой моделью вызвал повышенный интерес со стороны публики и журналистов. Машину рассматривали вдоль и поперек, а подобраться к ней близко из-за постоянного присутствия фотографов было непросто.

Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, Land Cruiser FJ был построен на модифицированной платформе серии IMV, которая обеспечивает машине высокий дорожный просвет и угол въезда, сопоставимые со старым вездеходом Land Cruiser 70.

Колесная база автомобиля на 270 мм короче, чем у Land Cruiser 250, а радиус поворота составляет всего 5,5-метра, что обеспечивает внедорожнику улучшенную маневренность на бездорожье.

Toyota Land Cruiser FJ

Приводит в движение одну из главных новинок «Тойоты» этого года 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE, сопряженный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT.

Мощность двигателя равна 163 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 246 Нм. Кроме того, покупатели внедорожника смогут рассчитывать на систему полного привода.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

В продажу автомобиль поступит в следующем году. Его выпуск наладят на заводе в Таиланде. Сколько будет стоить Land Cruiser FJ пока неизвестно, но он точно окажется дешевле актуального Land Cruiser 250 (Prado), за который в Японии просят минимум 5 миллионов 200 тысяч иен (2,7-миллиона рублей).