ДомойАвтоновости сегодняToyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
251031 29915 1 rO1tc 1

В конце октября Toyota рассекретила свой новый рамный внедорожник с компактными размерами, который должен стать не только самым маленьким, но и самым дешевым в семействе Land Cruiser. Но тогда маркетологи японского автопроизводителя ограничились публикацией изображений машины, а теперь ее впервые показали вживую.

Премьера Land Cruiser FJ состоялась на мероприятии JMS-2025, проходящего в столице Японии (Токио). Как сообщают местные СМИ, стенд с этой моделью вызвал повышенный интерес со стороны публики и журналистов. Машину рассматривали вдоль и поперек, а подобраться к ней близко из-за постоянного присутствия фотографов было непросто.

251031 29915 2 ydpym
Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, Land Cruiser FJ был построен на модифицированной платформе серии IMV, которая обеспечивает машине высокий дорожный просвет и угол въезда, сопоставимые со старым вездеходом Land Cruiser 70.

Колесная база автомобиля на 270 мм короче, чем у Land Cruiser 250, а радиус поворота составляет всего 5,5-метра, что обеспечивает внедорожнику улучшенную маневренность на бездорожье. 

251031 29915 3 c0bq3
Toyota Land Cruiser FJ

Приводит в движение одну из главных новинок «Тойоты» этого года 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE, сопряженный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT.

Мощность двигателя равна 163 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 246 Нм. Кроме того, покупатели внедорожника смогут рассчитывать на систему полного привода.

IMG 4759 1
Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

В продажу автомобиль поступит в следующем году. Его выпуск наладят на заводе в Таиланде. Сколько будет стоить Land Cruiser FJ пока неизвестно, но он точно окажется дешевле актуального Land Cruiser 250 (Prado), за который в Японии просят минимум 5 миллионов 200 тысяч иен (2,7-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую...

Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что...

Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные...

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для...

Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и...

Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года...

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится...

Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или...

Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в...

5 самых распространенных кодов неисправностей автомобиля, зажигающих лампочку...

Первый полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck показан...

Новое спорткупе Honda вызвало большой интерес у поколения...

Mitsubishi определилась с ценой новой Mini Delica

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Hyundai Creta третьего поколения удивит новым дизайном и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+