Kia может ускорить рестайлинг рамного пикапа Tasman, сделав его еще более брутальным

Текст: Алексей Шмидт
Не так давно мы рассказывали о том, что Kia столкнулась с неожиданной для себя проблемой на одном из главных рынков сбыта своего нового рамного пикапа Tasman – в Австралии. Планировалось, что ежегодно в этой стране будет реализовываться по 20 тысяч «Тасманов», но сейчас средний объем продаж равен всего 625 машинам в месяц или 7 тысячам 500 автомобилям в год.

В руководстве корейского автопроизводителя продолжают утверждать, что машине нужно время на раскачку, но параллельно с этим ходит все больше слухов на тему того, что автомобиль переживет ускоренный рестайлинг.

Один из топ-менеджеров «Киа» в интервью порталу «Drive» рассказал, что в ответ на низкие продажи Tasman может обновиться гораздо раньше, чем изначально планировалось для этой модели. 

Концепт-кар Kia Tasman Weekender

Более того, автомобиль может получить крупные внешние изменения, отсылающие к внедорожному концепт-кару Tasman Weekender, который был хорошо принят во время своей презентации в начале этого года. 

Скорее всего, изменения в рестайлинге будут сосредоточены исключительно в визуальной стороне машины, которой предстоит получить еще более грозный экстерьер.

Ранее Kia исключила возможность выпуска высокопроизводительной версии Tasman с бензиновым мотором V6, оснащенным двойным турбонаддувом, из-за жестких норм выбросов. 

Фото:Kia

