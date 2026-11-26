Неофициальный цифровой рендер нового поколения Toyota Noah (2030)

Toyota Noah и Voxy готовятся к очередной смене генерации. Пятое поколение популярных японских минивэнов может появиться ближе к 2030 году и получить новую гибридную установку вместо нынешнего 1,8-литрового двигателя. Ожидаются также переработанная передняя часть, более современный салон и улучшенные системы безопасности.

Модель Toyota Noah была представлена в 2001 году, а ее брат-близнец Voxy дебютировал в 2001 году как более спортивная версия с отдельным оформлением. С тех пор модели развивались параллельно, предлагая покупателям просторный трехрядный салон, сдвижные двери и сравнительно компактные для семиместных минивэнов размеры. Четвертая генерация вышла в январе 2022 года, а сейчас обе эти модели метят уже в пятую по счету итерацию.

Накануне журнал BestCarWeb показал на неофициальном рендере (заглавное изображение), как новый Toyota Noah будет выглядеть в новом поколении.

На рендере машина предстала в кардинально пересмотренном внешнем виде с угловатыми линиями кузова, широкой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, а также бумерангообразными дневными ходовыми огнями, продублированными вертикальными светодиодными росчерками по краям модернизированного бампера.

В салоне новый Toyota Noah, а также его родственник Voxy, скорее всего, получат увеличенный центральный дисплей, полностью цифровую «приборку» и расширенные сетевые функции. Комплекс Toyota Safety Sense также может сменить поколение, а улучшенные ассистенты на автомагистралях должны сделать длительные семейные поездки на реформенных минивэнах комфортнее.

В основе нового поколения моделей, вероятно, сохранится платформа TNGA GA-C. Ее могут дополнительно усилить, улучшив жесткость кузова и настройки подвески. Это должно уменьшить раскачивание при движении и повысить устойчивость на трассе. Toyota, скорее всего, сохранит компактные размеры кузова и невысокий порог посадки, которые ценят покупатели машин из этого сегмента.

Предполагается, что Noah и Voxy получат в свой арсенал гибридную систему на базе нового 1,5-литрового двигателя. Несмотря на уменьшение рабочего объема, Toyota собирается сохранить достаточную тягу даже при полной загрузке автомобиля за счет усовершенствованного управления силовой установкой, которая сделает машину не только производительнее, но и экономичнее, а также тише.

Кроме того, инсайдеры пишут, что у минивэна появится полуторалитровый турбомотор. В зависимости от рынков сбыта он может заменить собой прежний 2-литровый двигатель.

Рыночный дебют новых генераций Toyota Noah и Voxy, как сообщает издание BestCarWeb, может состояться в 2030 году.