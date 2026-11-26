Автомобиль, который каждый день проезжает всего несколько километров, может изнашиваться быстрее машины с гораздо большим годовым пробегом. Разбираемся, почему со временем привычка использовать машину исключительно для поездок по соседним улицам может обернуться дополнительными расходами на обслуживание и ремонт.

Как ни странно, но больше всего от коротких поездок страдает двигатель. После запуска ему нужно время, чтобы прогреться, а моторному маслу – выйти на рабочий температурный режим. Если заглушить машину через 5–10 минут после начала движения, силовой агрегат снова остынет до следующей поездки. В результате значительную часть времени он будет работать в условиях, далеких от оптимальных.

Существует и менее очевидная проблема. Во время работы двигателя небольшое количество топлива может попадать в моторное масло. При длительной поездке и достаточном нагреве часть бензина испаряется. Но если автомобиль постоянно ездит на короткие расстояния, топливо постепенно накапливается в смазке. Масло разбавляется и становится более жидким, а значит хуже защищает детали мотора от износа.

Не лучшим образом короткие маршруты сказываются и на аккумуляторе машины. Каждый запуск двигателя забирает часть заряда, а генератору требуется время, чтобы восполнить потраченную энергию. За несколько пройденных километров батарея редко успевает восстановиться.

Зимой ситуация становится еще критичнее: на работу обогревателей, вентилятора и других потребителей уходит дополнительная энергия. В результате аккумулятор постепенно разряжается даже несмотря на то, что сам автомобиль эксплуатируется практически каждый день.

Проблемы коротких поездок отдельно затрагивают владельцев дизельных машин с их сажевым фильтром. Для его очистки требуется специальный процесс регенерации, во время которого накопленная сажа сгорает при высокой температуре. Если двигатель постоянно выключают раньше времени, очистка может прерываться.

Постепенно фильтр забивается, а на приборной панели может появляться предупреждение о необходимости регенерации или обслуживания.

Звучит нелогично, но короткие поездки потенциально требуют от автовладельца пересматривать в том числе график технического обслуживания машины. Все дело в том, что сами автопроизводители относят подобную эксплуатацию к тяжелым условиям.

Разумеется, все это совсем не значит, что нужно полностью отказываться от коротких поездок, но периодически для автомобиля будет полезно выбирать продолжительные маршруты, а контроль за зарядом аккумулятора и своевременная замена масла в двигателе помогут снизить негативные последствия такой эксплуатации.