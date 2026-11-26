Toyota Harrier следующего поколения может заметно измениться внешне и технически. Японский кроссовер, вероятно, получит более низкий купеобразный кузов и гибридную установку на базе нового 1,5-литрового турбомотора. Премьера машины ожидается не раньше 2027 года.

Напомним, первое поколение Toyota Harrier появилось в 1997 году. Машина стала одним из ранних представителей премиальных городских кроссоверов и позднее послужила основой для первого Lexus RX на отдельных рынках.

Четвертое поколение Harrier, известное под индексом 80, представили в июне 2020 года, а сейчас компания готовит его пятую по счету генерацию, на что намекает сокращение количества моторных версий всего до одного варианта.

Внешность кроссовера, судя по неофициальному компьютерному рендеру (изображение в заглавии), станет более спортивной. Автомобиль может получить уменьшенную высоту кузова и покатую линию крыши, приближающую его к купеобразным SUV. Переднюю часть оформят в актуальном стиле Toyota с молоткообразной светотехникой и узкими горизонтальными светодиодными фарами, визуально объединенными в единую линию.

В салоне ждут появления крупного центрального дисплея, полностью цифровой комбинации приборов, а также мультимедийной системы на базе операционной системы Arene OS, которая ранее появилась в свежем RAV4.

Предполагается, что новый Harrier, премьера которого прогнозируется на 2027 год или позднее, может получить усовершенствованную платформу TNGA GA-K. Эту архитектуру Harrier делит с Toyota RAV4, но настройки подвески и шасси «старшего» кроссовера будут более ориентированы на тишину и плавность хода.

Главным техническим новшеством может стать гибридная система следующего поколения с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем. Его премьера в виде концепт-версии состоялась еще в 2024 году. По сравнению с нынешним 2,5-литровым атмосферным агрегатом новый двигатель должен быть примерно на 20% компактнее по рабочему объему и на 15% ниже по высоте.

Ожидается, что в составе гибридной установки он будет работать в связке с электромотором. Потенциальная суммарная мощность системы составит 220–240 л.с.

Для сравнения, нынешний Harrier Hybrid развивает 218 л.с. в переднеприводном исполнении и 222 л.с. с системой полного привода E-Four. Его расход топлива по циклу WLTC составляет примерно 4,4–4,6 литра на 100 км.

Скорее всего, будет у нового Harrier и подключаемая гибридная версия PHEV. Ее мощность может превысить 306 л.с., которые развивает актуальная модификация. Запас хода на электротяге также должен увеличиться и приблизиться к показателю нового RAV4 PHEV, для которого показатель максимальной дальнобойности на «батарее» заявлен на отметке до 151 км.

С запуском нового поколения Toyota Harrier, скорее всего, подорожает из-за усовершенствованного оснащения. Актуальный кроссовер сейчас стоит в Японии от 4,4 до 5,6 млн иен (примерно 2,3 – 2,9 млн рублей).

Японские автомобильные издания прогнозируют кроссоверу увеличение цены до 4,5 млн иен в базовой комплектации (без малого 2,4 млн рублей) и до 6 миллионов иен (примерно 3,1 млн рублей) в «топовой» версии.