Ford готовит необычное возвращение на японский рынок, где ее автомобили официально не продаются уже около десяти лет. На этот раз компания не планирует открывать полноценную дилерскую сеть для частных покупателей.

Вместо этого американский производитель намерен поставлять пикапы, внедорожники и фургоны государственным ведомствам и корпоративным автопаркам, рассчитывая составить конкуренцию местным моделям Toyota.

Ford официально покинул японский рынок в 2016 году, прекратив работу в формате обычного автомобильного бизнеса. Но теперь компания, похоже, готовит новый вояж в «Страну восходящего солнца». Причем возможность возвращения рассматривают через специализированные поставки для государственных структур и крупных организаций, что позволит не организовывать дорогостоящее восстановление розничной дилерской сети бренда.

Как сообщает издание Automotive News, основу японского предложения могут составить Ford Ranger, его специализированная версия Ranger Super Duty, а также крупные американские пикапы F-150 и F-250.

В список также войдет коммерческий фургон Transit. Поставками займется подразделение Ford Global Fleet Sales, которым управляет RMA Group. Эта компания уже занимается переоборудованием F-150 с левым рулем в праворульные версии для австралийского рынка.

Что касается самого Global Fleet Sales, то он специализируется на корпоративных и государственных заказах. Подразделение предлагает пикапы, внедорожники и фургоны, а также организует специальную подготовку машин для полиции, военных структур, охранных организаций, скорой помощи и промышленных предприятий.

Часть специализированных автомобилей будет производиться в Таиланде. Речь идет о машинах скорой помощи, внедорожниках для экстремальных условий и технике аварийно-спасательных служб. После подготовки автомобили отправят в Японию для дальнейшего распределения.

Конкретные заказчики пока не названы. Предполагается, что среди потенциальных покупателей окажутся Силы самообороны Японии, государственные учреждения, муниципальные власти, экстренные службы и организации, занимающиеся ликвидацией последствий стихийных бедствий. Обычным частным покупателям автомобили в рамках программы, вероятно, доступны не будут.

Между тем, недавно мы рассказывали, что на базе Ford Ranger австралийские тюнеры создали бескомпромиссный кемпер для охотников и рыбаков.