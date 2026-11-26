Независимый цифровой рендер второго поколения BMW X7 (2027)

BMW разрабатывает второе поколение своего самого крупного внедорожника. Машина может дебютировать в начале 2027 года и получить полностью переработанную техническую начинку с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками. Мы собрали всю известную информацию об этом автомобиле в одном материале.

История крупных премиальных внедорожников BMW началась позже, чем у основных немецких конкурентов. Audi представила Q7 в 2005 году, а Mercedes годом позже вывела на рынок GL. BMW присоединилась к этому сегменту только в 2019 году, представив X7 длиной 5180 мм. Теперь баварская марка готовит преемника, который может стать еще крупнее.

Новое поколение «Икс седьмого», по предварительной информации, будет использовать усовершенствованную платформу CLAR. Она позволит выпускать версии с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрической силовой установкой. Для увеличения внутреннего пространства BMW может удлинить архитектуру, использованную в новом X5.

Ожидается, что X7 приблизится по размерам к Mercedes GLS длиной 5210 мм и будущему Audi Q9, которому приписывают длину около 5310 мм.

Главной технической новинкой проекта, предположительно, станет электрический вариант iX7. Ему может достаться батарея емкостью 141,2 кВт/ч и силовая установка мощностью 578 л.с. Запас хода может достигнуть 700 км по циклу WLTP, а сам кроссовер будет поддерживать зарядку мощностью до 460 кВт. В таком случае на восполнение заряда аккумулятора с 10 до 80% будет уходить около 22 минут.

Бензиновые и гибридные модификации также с большой долей вероятности сохранятся. В основу подключаемых гибридов могут лечь силовые установки, представленные на новом X5. Их потенциальная мощность составляет 489 и 612 л.с., а запас хода на электротяге у младшей версии приблизится к 100 км. В дальнейшем гамму двигателей могут расширить спортивной модификацией с V8 и двойным турбонаддувом.

Независимый цифровой рендер второго поколения BMW X7 (2027)

Внешность нового X7, вероятно, будет развиваться в направлении актуального дизайна BMW. Профиль может получить скрытые дверные ручки, замененные небольшими выдвижными элементами с электрическим механизмом открывания.

Передняя часть, по прогнозам независимых дизайнеров французского издания Auto-Moto, будет отличаться от моделей Neue Klasse. Вместо узкой светотехники нового X3 и iX3 внедорожник может получить оформление в стиле обновленной 7 Series: крупную решетку радиатора, тонкие светодиодные дневные ходовые огни и основные фары, интегрированные в нижнюю часть передка.

Задняя часть и интерьер, вероятно, будут выполнены в стилистике нового X5. Таким образом, BMW намерена сохранить узнаваемость флагманского внедорожника, но сделать его визуально современнее.

Премьера нового «Икс седьмого» может состояться в начале 2027 года. Производство кроссовера, как и прежде, будет вестись на предприятии баварской марки в американском Спартанбурге. Первые автомобили поступят к дилерам ближе к лету 2027 года.