В России появился корейский рамный пикап для дачников, охотников и рыбаков

Пикапы – далеко не самый популярный вид автомобилей на российском авторынке, однако на такие машины остается хоть и небольшой, но спрос среди дачников, охотников и рыбаков. Отвечать на него приходится параллельным импортерам, которые, как стало известно нашей редакции, привезли в страну сразу два новых экземпляра рамных утилитарников Kia Tasman.

Kia Tasman справил дебют в конце 2024 года. Машина позиционируется как прямой соперник Toyota Hilux и Isuzu D-Max, обладая внедорожными характеристиками, которых нет у некоторых ее конкурентов.

Габаритная длина Kia Tasman составляет 5410 мм, ширина – 1930 мм, высота – от 1870 до 1920 мм в зависимости от модификации. Колесная база равна 3270 мм, дорожный просвет варьируется от 224 до 252 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм. Грузоподъемность пикапа составляет от 1017 до 1195 кг, максимальная масса буксируемого прицепа – 3500 кг.

Первые экземпляры Kia Tasman предлагались к заказу в России «серыми» дилерами еще с 2025 года, но недавно в страну прибыло два абсолютно новых автомобиля 2026 года выпуска. Оба экземпляра находятся в Москве и Московской области. Это машины с одинаковым оснащением, в котором пикап приводится в движение 2,5-литровым бензиновым мотором на 281 лошадиную силу.

Ассистирует ему при этом автоматическая коробка передач и система полного привода. Для этой модели также доступен 2,2-литровый дизельный мотор, но такие версии «Тасманов» до России до сих пор не доехали.

Несмотря на свою утилитарность, Kia Tasman выделяется неплохим для своего сегмента арсеналом оборудования, в число которого входит сразу два 12,3-дюймовых дисплея (один отвечает за виртуальную панель приборов, а второй – за отображение функций мультимедийной системы). Покупатели могут рассчитывать

Утверждается, что утилизационный сбор за машины уплачен, а сами дилеры помогут доставить машину покупателю в любой регион.

Порядок цен в случае с этой моделью в России выглядит следующим образом. Самое доступное предложение Kia Tasman делает дилер из Москвы: за свой автомобиль серого цвета он просит 5 миллионов 650 тысяч рублей, тогда как автосалон из Московской области оценил такой же пикап, но другого, песочного цвета, уже в 6 миллионов 800 тысяч рублей.

Ранее в России начали продавать большой европейский кроссовер, который оценили намного дешевле аналогов от китайских Geely и Chery.