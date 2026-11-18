Неофициальный цифровой рендер нового Kia Sorento (2028)

Kia готовит полноценную смену поколения Sorento. Производство нового семейного кроссовера планируют начать в 2028 году на заводе в Хвасоне, Южная Корея. Модель получит более брутальную внешность, увеличенные размеры и расширенную линейку двигателей, включая новую установку EREV.

Ранее предполагалось, что Kia ограничится очередным обновлением нынешнего Sorento, а не разработкой полностью новой модели. Первые прототипы лишь усилили эти предположения. Однако появившийся недавно в открытом доступе официальный документ с производственными планами компании указывает на запуск следующего поколения кроссовера в 2028 году.

Для Kia это крайне важная премьера. Sorento остается ключевой моделью марки на домашнем рынке и по итогам 2025 года стал самым продаваемым автомобилем в Южной Корее, разойдясь тиражом чуть больше 100 тысяч машин.

Как может поменяться кроссовер внешне, ранее показали независимые дизайнеры. На рендерах в экстерьере автомобиля можно быстро заметить влияние на его дизайн стиля старшего Kia Telluride, сменившего поколение в этом году.

Неофициальный цифровой рендер нового Kia Sorento (2028)

Передняя часть получила массивную решетку радиатора и фирменные световые элементы Starmap по ее краям. Общий облик стал более угловатым и внушительным, а колесные арки примерили широкую черную пластиковую облицовку. За счет обилия прямых линий кузов нового Sorento будет визуально напоминать более крупный внедорожник, а не классический семейный SUV.

Изменения могут ждать габариты машины. Инсайдеры полагают, что длина следующего поколения главного бестселлера Kia на корейском рынке будет выглядеть следующим образом: длина составит 4850 мм, ширина 1920 мм, а высота 1720 мм. Колесная база может достигнуть 2820 мм.

По сравнению с нынешней моделью прибавка составит 40 мм в длину, 20 мм в ширину и высоту, а также 5 мм по расстоянию между осями. Объем багажника, по предварительным расчетам, превысит 900 литров. Увеличение кузова должно положительно сказаться на пространстве для пассажиров, особенно на третьем ряду.

Технические изменения кроссовера, разумеется, сейчас засекречены, поэтому отталкиваться в этом вопросе можно лишь от слухов. Предполагается, что для машины готовят сразу пять вариантов силовых установок.

Базовым может стать 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 290 л.с. Также ждут появления под капотом кроссовера 2,2-литрового дизеля на 210 л.с., обычного гибрида на 260 л.с. и подключаемой гибридной системы мощностью 270 л.с.

Главной технической новинкой, вероятно, станет гибрид EREV с заявленной отдачей около 320 л.с. В этой системе колеса приводит в движение электромотор, а двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электричества и подзарядки батареи.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о том, как с новым поколением может поменяться кроссовер Kia Sportage.