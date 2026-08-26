Lexus LBX готовят к обновлению: автоматический стояночный тормоз, новая подвеска и доработанный салон

Lexus готовит частичное обновление самого компактного кроссовера в своей линейке – LBX. Как пишет японская пресса, премьера обновленной модели ожидается в октябре этого года, а среди главных изменений называются функция памяти для автоматического стояночного тормоза, более емкая 12-вольтовая батарея, доработанная подвеска и улучшения отделки салона.

Lexus LBX представляет собой самую компактную модель японской премиальной марки. Автомобиль изначально позиционировался как городской кроссовер, а позднее семейство пополнилось спортивной версией LBX Morizo RR. Благодаря этому модель получила сразу два направления развития – повседневное городское и более динамичное.

Что поменяется в Lexus LBX

Японские СМИ ожидают, что Lexus объявит об обновлении модельного ряда и начале приема заказов в конце сентября, а полноценный запуск обновленного LBX состоится в октябре. Производство одноцветных автомобилей должно начаться в ноябре, тогда как двухцветные версии ожидаются только в феврале 2027 года.

Одним из главных нововведений станет функция памяти для автоматического стояночного тормоза ABH. После ее активации система сохраняет выбранный режим даже после выключения двигателя, выхода водителя из автомобиля и последующего запуска.

Одновременно Lexus установит более емкую 12-вольтовую батарею. Такое решение связано с жалобами владельцев на слишком быстрый разряд штатной батареи.

Изменения затронут и салон. Для передних солнцезащитных козырьков и передних стоек будет использоваться тканевая отделка, которая должна повысить визуальное восприятие качества интерьера. Также будет доработана тканевая отделка центрального пола.

Подвеску LBX тоже доработают

Инженеры Lexus внесут изменения в передние амортизаторы и подвеску, чтобы улучшить управляемость автомобиля. Электронный усилитель рулевого управления EPS также получит настройки, направленные на повышение обратной связи от рулевого управления.

Изменения центральной части кузова должны одновременно повысить его жесткость и снизить вибрации. В результате Lexus рассчитывает улучшить комфорт езды.

Обновление затронет и палитру кузова. До шести цветов планируют исключить из гаммы, среди них упоминается светло-голубой оттенок.

Ранее в интернете появились первые подробности о новом поколении другого компактного кроссовера Lexus – «паркетника» UX. Машину показали на независимых рендерах, а в качестве сроков дебюта назвали конец следующего года.