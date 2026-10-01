В Германии продают редчайший вариант Bugatti Veyron: он существует в единственном экземпляре

Bugatti Veyron является особым автомобилем, который продавался лимитированным тиражом. Но некоторые его экземпляры считаются поистине редчайшими. Один из них накануне выставили на продажу в Германии. Речь идет о специальной серии Veyron Black Bess, которая входила в серию Lex Legendes. Таких машин сошло с конвейера всего 3 экземпляра, а продающийся автомобиль является единственным в американской спецификации.

Основой специального Veyron стала модификация Grand Sport Vitesse. Кузов и колеса автомобиля выполнены в черном цвете, а главной визуальной особенностью стали элементы из 24-каратного золота. Золотой отделкой покрыта фирменная решетка радиатора в форме подковы, дополненная гравировкой «Black Bess».

Интерьер выполнен в коричнево-бежевой гамме. Рулевое колесо обтянуто красной кожей, а на дверных панелях размещены изображения, посвященные истории Type 18 Black Bess и самолету Morane Saulnier Type H, связанному с Роланом Гарросом.

За спиной водителя находится 8-литровый двигатель W16. Его мощность составляет 1184 л.с., а крутящий момент достигает 1499 Нм. Максимальная скорость превышает 407 км/ч, что позволяло Grand Sport Vitesse претендовать на звание самого быстрого открытого родстера своего времени.

Особый статус выставленного автомобиля связан не только с его необычным оформлением. Из трех выпущенных Veyron Black Bess этот экземпляр является единственным, изготовленным в американской спецификации. Сейчас автомобиль продается через немецкий дилерский центр Amian Cars.

Цена машины автосалоном, опубликовавшем объявление, не раскрывается. Впрочем, ориентиром для его рыночной стоимости может служить схожий по редкости Veyron Grand Sport Vitesse, который недавно был продан на торгах за 5,44 миллиона долларов (примерно 452 миллиона рублей по текущему курсу).

К слову о редких машинах. Недавно мы рассказывали о том, что эксклюзивный Mercedes 190E 2.5-16 Evo II выставили на продажу в Нидерландах за 530 тысяч евро, а также об особом кей-каре Suzuki Cara с дверями по типу «крылья чайки», который продавали на аукционе Bring a Trailer за относительно небольшие деньги.