Первый в мире дорожный Bugatti Bolide показали на Фестивале скорости в Гудвуде

Фото: Lanzante

Компания Lanzante представила на Фестивале скорости в Гудвуде уникальный проект – первый в мире Bugatti Bolide, официально адаптированный для эксплуатации на дорогах общего пользования. Британское ателье сохранило экстремальный характер гиперкара, но внесло ряд изменений, необходимых для соответствия дорожным требованиям.

Bugatti Bolide впервые представили в 2020 году как исключительно трековый гиперкар. Всего планировалось выпустить 40 таких автомобилей, каждый из которых предназначен только для гоночных трасс. Модель стала одной из самых экстремальных в истории марки, сделав ставку на минимальную массу, максимальную прижимную силу и бескомпромиссные динамические характеристики.

Внешне дорожный Bolide почти не отличается от оригинала. Главным заметным изменением стали новые светодиодные фары, которые Lanzante интегрировала в фирменную Х-образную переднюю часть кузова. Кроме того, инженерам пришлось модернизировать подвеску, чтобы гиперкар смог преодолевать лежачие полицейские, неровности и обычные городские дороги.

Фото: Lanzante

Еще одним важным изменением стали шины. Заводской Bolide комплектуется гоночными сликами Michelin стоимостью около 8 тысяч долларов за одну покрышку, ресурс которых, по слухам, составляет всего около 60 километров. Для дорожной версии их заменили на гражданские шины, пригодные для повседневной эксплуатации.

При этом силовую установку дорабатывать практически не пришлось. Под капотом сохранился 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, который уже соответствует требованиям дорожной сертификации, поскольку представляет собой модифицированную версию агрегата, применявшегося на других серийных моделях Bugatti, включая Chiron и Mistral.

Стоимость проекта не раскрывается, однако она наверняка окажется значительно выше цены базового Bugatti Bolide, который оценивался примерно в 4,7 миллиона долларов. По данным зарубежных СМИ, Lanzante уже работает как минимум еще над одним подобным экземпляром.

Несмотря на получение допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования, вряд ли такие автомобили будут использоваться по прямому назначению. С учетом их редкости и стоимости большинство владельцев, скорее всего, будут хранить гиперкары в частных коллекциях, выезжая на них лишь для участия в выставках или автомобильных мероприятиях.

Напомним, Bugatti Bolide оснащается 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, развивающим 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Благодаря массе около 1450 кг гиперкар способен разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,2 секунды. Выпуск модели ограничен 40 экземплярами.

В конце прошлого года мы сообщали о курьезном случае, произошедшем с Bugatti Bolide (верификационный прототип), который застрял в снегу во время тестов в Хорватии. Машина с ценой почти 5 миллионов долларов не смогла своим ходом выбраться из сугроба и ее пришлось вызволять с помощью лопаты.