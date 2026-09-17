Блогер починил Bugatti Veyron дешевыми запчастями от Volkswagen

Bugatti Veyron, который удалось отремонтировать деталями VW

Ремонт Bugatti Veyron обычно требует огромных затрат, но некоторые неисправности этого суперкара удалось устранить с помощью деталей массовых моделей Volkswagen. Британский блогер Мэт Армстронг обнаружил несколько подобных решений после покупки неисправного Veyron в Дубае. История интересна тем, что даже в случае с одним из самых дорогих суперкаров в мире при его ремонте можно обойтись вполне обычными и доступными деталями.

Напомним, Bugatti Veyron представили в 2005 году как серийный гиперкар с 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. В 2010 году появилась особая версия Veyron Super Sport с увеличенной мощностью. Производство семейства свернули в 2015 году, однако на вторичном рынке разных стран периодически попадаются редкие экземпляры этой модели в разных технических состояниях.

Покупка неисправного Bugatti Veyron сама по себе выглядит рискованным делом, особенно когда речь идет о машине с двигателем W16. Однако Мэт Армстронг обнаружил, что часть проблем суперкара можно решить деталями Volkswagen Group, стоимость которых несопоставима с ценой самого автомобиля.

Британский блогер известен проектами по восстановлению разбитых и поврежденных машин. Ранее он занимался относительно доступными автомобилями, а со временем в его проектах появились Ferrari, Lamborghini, Bentley и Bugatti.

Очередной необычный автомобиль Армстронг нашел в Дубае. Bugatti Veyron имел серьезные проблемы: двигатель запускался, но через несколько секунд глох, а коробка передач работала нестабильно.

Несмотря на это, блогер решил приобрести суперкар. Вместе с транспортировкой автомобиля в Великобританию расходы составили около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Сначала замена топливных магистралей дала надежду на решение проблемы. Однако неисправности вскоре вернулись. Причина некоторых из них оказалась гораздо прозаичнее, чем можно было ожидать от Bugatti.

Выяснилось, что часть зажимов на топливных магистралях не соответствовала требованиям. Затем Армстронг обратил внимание на компоненты, которые имеют аналоги среди автомобилей Volkswagen.

Например, замок зажигания Veyron удалось заменить деталью, которая используется на Volkswagen Transporter. Изношенные газовые упоры капота также не потребовали специальной детали Bugatti – вместо них подошли компоненты от Volkswagen Tiguan.

Вместе с необходимыми зажимами стоимость этих небольших ремонтных работ составила бы всего около 52 долларов или примерно 4 тысячи 400 рублей. Для автомобиля, который сейчас оценивается одним специалистом примерно в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 170 миллионов рублей), сумма выглядит символической.

Армстронг оказался не первым владельцем Veyron, обнаружившим подобные решения. Американский Youtube-канал «Hoovie’s Garage» ранее показывал, что один из компонентов топливной системы гиперкара можно заменить деталью Audi стоимостью около 80 долларов (без малого 7 тысяч рублей по текущему курсу).

Делают ли эти находки Bugatti Veyron доступным автомобилем для обслуживания? Разумеется, нет. Специализированные детали, тормозная система, шины и работы с двигателем W16 по-прежнему способны потребовать очень серьезных расходов.