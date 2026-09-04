Редкий Mercedes 190E продают по цене суперкара

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II считается самой совершенной версией компактной модели W201 и создавался как омологационный автомобиль для участия в DTM. Всего было выпущено 502 экземпляра, что сегодня делает каждый сохранившийся автомобиль коллекционной редкостью. Один из них, машина под номером 365, сейчас выставлена на продажу в Нидерландах. За седан с пробегом 97 тысяч 753 километра продавец просит баснословную сумму, сопоставимую с ценой суперкара.

В 1980-е годы Mercedes-Benz выпускал сразу несколько моделей, ставших знаковыми для марки. На этом фоне W201 занимал особое место: автомобиль позволил компании предложить покупателям более компактный Mercedes, сохраняя привычный для бренда подход к конструкции и оснащению.

У 190-го было немало интересных модификаций. В гамме присутствовали дизельные версии, шестицилиндровый 2,6-литровый двигатель, а также спортивные 2.3-16 и 2.5-16. Последние стали соперниками BMW E30 M3 на гоночных трассах, причем 2.3-16 также связан с карьерой легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны.

Однако наиболее редким и ценным вариантом считается 190E 2.5-16 Evo II. Эта версия создавалась как омологационная модель для DTM и выпускалась ограниченной серией из 502 автомобилей. От обычного 190E Evo II отличался настолько заметно, что спутать его с рядовым седаном практически невозможно: автомобиль получил низкопрофильный кузов и крупное заднее антикрыло.

Теперь один из таких Mercedes-Benz выставлен на продажу в Нидерландах. Это экземпляр №365 из 502, а его одометр показывает 97 тысяч 753 километра. Перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание и проверку.

За время эксплуатации машина проходила ТО в рамках плановых проверок, но конкретная информация о возможной замене крупных узлов в объявлении не указана. Зато сервисная книжка сохранилась со всеми отметками, позволяющими проследить обслуживание автомобиля.

Редкость Evo II напрямую отражается на стоимости. Если хорошо сохранившийся Mercedes-Benz 190E 2.6 можно найти примерно за 10 тысяч долларов (примерно 860 тысяч рублей), то спортивная омологационная версия оценивается как минимум в двадцать раз дороже.

Выставленный в Нидерландах автомобиль оказался значительно выше этой отметки. Местная компания «Autobedrijf van der Aa» установила цену 529 тысяч 999 евро (примерно 53,4 млн российских рублей по текущему курсу), что сопоставимо со стоимостью современных суперкаров.

Ранее мы рассказывали, как другой Mercedes-Benz – модель W124 стала эталоном надежности среди люксовых автомобилей.