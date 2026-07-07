Редкий среднемоторный кей-кар Suzuki с дверями «крыло чайки» выставили на продажу в США

Фото: Bring a Trailer

На американской аукционной площадке Bring a Trailer выставили на продажу один из самых редких автомобилей Suzuki. Речь идет о кей-каре Cara, который выпускался всего около года и был произведен тиражом чуть более пятисот экземпляров. Благодаря среднемоторной компоновке и дверям типа «крыло чайки» этот миниатюрный спорткар давно считается настоящей редкостью среди коллекционеров.

Suzuki Cara выпускался с 1993 по 1994 год и представлял собой перелицованную версию Mazda Autozam AZ-1. За все время производства было собрано всего 533 экземпляра, что делает Cara примерно в восемь раз более редким автомобилем, чем его аналог под брендом Mazda.

Именно один из таких автомобилей сейчас появился на аукционе Bring a Trailer. Выставленный на продажу экземпляр 1993 года выпуска был импортирован в США в прошлом году. Его пробег составляет всего 32 тысячи 176 километров, а на момент публикации максимальная ставка достигла 17 тысяч 500 долларов или 1,3 миллиона рублей.

Коллаж: Daily-Motor

Под задней частью кузова установлен 657-кубовый турбированный 3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 64 лошадиные силы и 85 Нм крутящего момента. Вся тяга передается на задние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. При собственной массе всего 720 килограммов такой кей-кар обещает весьма азартную управляемость.

Главной особенностью Suzuki Cara являются двери типа «крыло чайки». Такое решение чаще встречается на значительно более дорогих спортивных автомобилях, однако в случае с японским кей-каром оно было продиктовано не только дизайном, но и необходимостью сохранить высокие пороги кузова, повышающие его жесткость.

Салон автомобиля выполнен в типичном для начала 1990-х годов стиле. Внутри установлены черно-красные спортивные сиденья, трехспицевый руль и классические механические органы управления. Внешность дополняют боковые воздухозаборники, круглые фары, круглые задние фонари и оригинальные 13-дюймовые колесные диски необычного дизайна.

Сегодня Suzuki Cara считается одной из самых необычных моделей японского автопрома. Благодаря крайне ограниченному тиражу и необычной конструкции спрос на такие автомобили среди коллекционеров остается стабильно высоким, а хорошо сохранившиеся экземпляры появляются в продаже крайне редко. Чего не скажешь о его современных братьях.

Один из них недавно добрался до российского авторынка, о чем мы рассказывали в недавнем материале. Его имя Suzuki Alto, а цена в РФ при заказе из Японии составляет всего 715 тысяч рублей, что делает эту машину даже дешевле, чем стоит отечественный бюджетник Lada Granta.