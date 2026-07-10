Во Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара ушел год

Фото: NH ẾT TV

Группа энтузиастов из Вьетнама создала необычную полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Вместо углепластика и современных технологий они использовали простые материалы – железные прутья, полиэтиленовую пленку, глину, гипс и стекловолокно. На строительство автомобиля ушел примерно год.

Проект реализовала команда авторов YouTube-канала NHET TV из провинции Куангнинь. Ранее они уже прославились созданием самодельных копий Lamborghini Aventador SVJ и нескольких спортивных мотоциклов, однако Bugatti Chiron стал самым сложным их проектом.

Фото: NH ẾT TV

Работа над автомобилем началась с нескольких масштабных моделей гиперкара. В отличие от традиционного подхода, энтузиасты сначала вылепили кузов из глины, затем изготовили по нему гипсовую форму, после чего создали финальные панели из стекловолокна.

По словам одного из участников команды, самой трудной частью проекта стало изготовление формы кузова.

«Нам пришлось много раз все переделывать, чтобы добиться нужных пропорций. Конечно, автомобиль немного отличается от оригинала, ведь он создан полностью вручную – без 3D-печати, ЧПУ-станков и компьютерного моделирования», – рассказал автор проекта.

Фото: NH ẾT TV

Несмотря на внешнее сходство с оригинальным Chiron, техническая часть реплики существенно отличается. Автомобиль получил изготовленные вручную 19-дюймовые колесные диски, самодельную тормозную систему, подвеску с грузовыми амортизаторами и электроусилитель рулевого управления.

Вместо знаменитого 8-литрового двигателя W16 с четырьмя турбокомпрессорами здесь установлен 1,6-литровый бензиновый мотор от Toyota Corolla 1998 года. Его разместили в задней части автомобиля и адаптировали под задний привод.

На создание необычного гиперкара было потрачено около 600 миллионов вьетнамских донгов, что соответствует примерно 1 миллиону 750 тысячам рублей по текущему курсу.

Несмотря на предложения продать автомобиль примерно за 1,2 миллиона донгов (около 3 миллионов 500 тысяч рублей), создатели отказались расставаться со своей работой, отметив, что проект представляет для них гораздо большую ценность, чем деньги.