ДомойАвтоновости сегодняВо Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара...

Во Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара ушел год

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Энтузиасты изготовили полноразмерную копию знаменитого Bugatti Chiron, оснастив ее мотором от Toyota Corolla

Во Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара ушел год
Фото: NH ẾT TV

Группа энтузиастов из Вьетнама создала необычную полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Вместо углепластика и современных технологий они использовали простые материалы – железные прутья, полиэтиленовую пленку, глину, гипс и стекловолокно. На строительство автомобиля ушел примерно год.

Проект реализовала команда авторов YouTube-канала NHET TV из провинции Куангнинь. Ранее они уже прославились созданием самодельных копий Lamborghini Aventador SVJ и нескольких спортивных мотоциклов, однако Bugatti Chiron стал самым сложным их проектом.

Во Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара ушел год
Фото: NH ẾT TV

Работа над автомобилем началась с нескольких масштабных моделей гиперкара. В отличие от традиционного подхода, энтузиасты сначала вылепили кузов из глины, затем изготовили по нему гипсовую форму, после чего создали финальные панели из стекловолокна.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

По словам одного из участников команды, самой трудной частью проекта стало изготовление формы кузова.

«Нам пришлось много раз все переделывать, чтобы добиться нужных пропорций. Конечно, автомобиль немного отличается от оригинала, ведь он создан полностью вручную – без 3D-печати, ЧПУ-станков и компьютерного моделирования», – рассказал автор проекта.

Во Вьетнаме построили Bugatti Chiron из глины: на создание реплики знаменитого гиперкара ушел год
Фото: NH ẾT TV

Несмотря на внешнее сходство с оригинальным Chiron, техническая часть реплики существенно отличается. Автомобиль получил изготовленные вручную 19-дюймовые колесные диски, самодельную тормозную систему, подвеску с грузовыми амортизаторами и электроусилитель рулевого управления.

Вместо знаменитого 8-литрового двигателя W16 с четырьмя турбокомпрессорами здесь установлен 1,6-литровый бензиновый мотор от Toyota Corolla 1998 года. Его разместили в задней части автомобиля и адаптировали под задний привод.

На создание необычного гиперкара было потрачено около 600 миллионов вьетнамских донгов, что соответствует примерно 1 миллиону 750 тысячам рублей по текущему курсу.

Несмотря на предложения продать автомобиль примерно за 1,2 миллиона донгов (около 3 миллионов 500 тысяч рублей), создатели отказались расставаться со своей работой, отметив, что проект представляет для них гораздо большую ценность, чем деньги.

ИСТОЧНИК:NH ẾT TV/YouTube

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Bugatti Chiron Pur Sport за 5 млн долларов превратили в самый...

Создатель автомобильного контента из Майами, известный под псевдонимом El León, представил необычный проект, превратив свой Bugatti Chiron Pur Sport в настоящий трибьют сборной Аргентины...

Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном...

Задолго до появления Bugatti Veyron компания уже создала суперкар, который значительно опередил свое время. Речь идет о Bugatti EB110 Super Sport, и теперь один...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+