Рестайлинг Hyundai Santa Fe: свежие рендеры дизайна популярного корейского кроссовера

Независимый рендер Hyundai Santa Fe 2027

Обновленный Hyundai Santa Fe готовится получить серьезные изменения во внешности и технике. Новый рендер, созданный на основе элементов тестовых автомобилей, показывает заметно переработанные переднюю и заднюю части. Пятое поколение модели вышло в 2023 году с крайне необычным дизайном, а теперь Hyundai готовит масштабные изменения, затрагивающие также салон и силовые установки.

Пятое поколение Santa Fe оказалось одним из самых заметных изменений дизайна модели за всю ее историю. В 2023 году кроссовер получил угловатый кузов и светотехнику с мотивом буквы «H». Новая внешность вызвала неоднозначную реакцию, особенно из-за формы задней части и расположения фонарей, подвергшихся ярой критике среди потенциальных покупателей. С обновлением Hyundai может исправить эти недостатки модели, а также сделать внешний вид машины еще более футуристичной.

Независимый рендер Hyundai Santa Fe 2027

Накануне корейская дизайн-студия «NYMammoth» показала внешний облик нового Santa Fe на очередных рендерах. Судя по этим изображениям, передняя часть обновленного автомобиля получит стилистику Hyundai «Искусство стали».

Вместо нынешних крупных прямоугольных фар ожидаются раздельные светодиодные блоки с вертикальными дневными ходовыми огнями и горизонтальными элементами по краям. Компоновка напоминает решение нового Tucson.

Бампер станет визуально массивнее за счет более широких воздухозаборников, а нижняя защитная часть кузова также изменит форму. Боковой профиль, судя по рендерам, останется близким к нынешнему, хотя внешность могут освежить за счет новых колес.

Независимый рендер Hyundai Santa Fe 2027

Главная переработка ожидается сзади. Горизонтальные фонари с характерным мотивом «H» уступят место вертикальным элементам, которые визуально перекликаются с передней оптикой. Между ними появится горизонтальная световая полоса в центральной части двери багажника.

Фото прототипа нового Hyundai Santa Fe 2027

Изменения продолжатся в салоне. Santa Fe получит 17-дюймовый центральный экран с системой Pleos Connect. Компоновка передней панели будет выполнена в стилистике последних Grandeur и Avante, а набор функций комфорта и систем помощи водителю расширят.

Пересмотр ожидается и в силовой гамме. Версия с 2,5-литровым бензиновым турбомотором, вероятно, получит автоматическую коробку с гидротрансформатором вместо нынешнего 8-ступенчатого робота с двойным сцеплением. Причиной замены называют претензии к работе роботизированной трансмиссии на низких скоростях.

Гибридная модификация с 1,6-литровым турбомотором сохранит 6-ступенчатый автомат. Для нее рассматривается модернизированная гибридная система, которая уже применяется на более свежих моделях.

В качестве ориентира корейская пресса приводит характеристики нового Tucson Hybrid с той же силовой установкой – 245 лошадиных сил и средним расходом 5,8-литра на 100 км. Для Santa Fe ожидается улучшение мощности и экономичности, но конкретные показатели пока засекречены.

Параллельно Hyundai разрабатывает электрифицированную версию EREV с увеличенным запасом хода. Ожидается, что ее предложат на некоторых зарубежных рынках за пределами Кореи, включая Северную Америку.

Премьера обновленного Santa Fe запланирована на вторую половину 2026 года. Ожидается повышение стоимости примерно на 3–4 миллиона вон (185 – 250 тысяч рублей по текущему курсу) относительно нынешней модели, за которую на родине сейчас просят от 36 миллионов 570 тысяч южнокорейских вон (при пересчете на российскую валюту примерно 2,3 млн рублей).